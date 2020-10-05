ВИДЕО. Как Марта Костюк в четвертьфинал парного Ролан Гаррос выходила

Украинка Марта Костюк продолжила победную серию в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
В третьем круге 18-летняя украинка в паре с Александрой Саснович из Беларуси в двух сетах обыграла канадско-латвийский дуэт Габриэла Дабровски / Алена Остапенко.
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Источник — Sport.ua
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