Марта Костюк – в четвертьфинале парного разряда Ролан Гаррос

Украинка Марта Костюк продолжила победную серию в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.



В третьем круге 18-летняя украинка в паре с Александрой Саснович из Беларуси в двух сетах обыграла канадско-латвийский дуэт Габриэла Дабровски / Алена Остапенко.



Ролан Гаррос. Третий круг

Марта Костюк / Александра Саснович – Габриэла Дабровски / Алена Остапенко – 6:4, 6:4



В следующем круге Костюк и Саснович сыграют с победительницами матча Андреа Миту / Патриция Марія Тиг (обе – Румыния) – Тимеа Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция) [2].

Ранее в 1/4 финала одиночного разряда вышла Элина Свитолина.