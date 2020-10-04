Марта Костюк – в четвертьфинале парного разряда Ролан Гаррос

Украинка в паре с Александрой Саснович из Беларуси обыграла пятых сеяных

  • 04.10.2020 17:48
  • 1494 просмотра
  • 9 комментариев
Марта Костюк – в четвертьфинале парного разряда Ролан Гаррос
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинка Марта Костюк продолжила победную серию в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В третьем круге 18-летняя украинка в паре с Александрой Саснович из Беларуси в двух сетах обыграла канадско-латвийский дуэт Габриэла Дабровски / Алена Остапенко.
 
Ролан Гаррос. Третий круг
Марта Костюк / Александра Саснович – Габриэла Дабровски / Алена Остапенко – 6:4, 6:4
 
В следующем круге Костюк и Саснович сыграют с победительницами матча Андреа Миту / Патриция Марія Тиг (обе – Румыния) – Тимеа Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция) [2].

Ранее в 1/4 финала одиночного разряда вышла Элина Свитолина.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.10.2020 18:09
    +1
    сергей богданов, 04.10.2020 18:07
    Ох и сетка у девушек не позавидуешь, дальше супер сыгранная и надёжная пара
    Марта і Саснович вже перевиконали очікування, а тому треба грати розкуто, творчо та трошки зухвало.
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    kollekciy
      kollekciy, 04.10.2020 18:08
    +1
    Марту з перемогою. З 5 сіяними весь матч мали перавагу, тільки на останніх очках часто не щастило. Можливо й з 2 сіяними будуть шанси. Доречі сьогодні перші сіяні сенсаційно програли.
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    сергей богданов
      сергей богданов, 04.10.2020 18:07
    +1
    Ох и сетка у девушек не позавидуешь, дальше супер сыгранная и надёжная пара
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.10.2020 18:03
    +2
    Жодного поста в інстаграм, жодного поста в прибацаному тік-ток - і як результат повна концентрація на тенісі. Браво, Марта! Тримаймо кулачки.
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    olya403
      olya403, 04.10.2020 18:01
    +3
    Alehandro, 04.10.2020 17:54
    Хочется послушать тех "экспертов", которые утверждали, что сегодня ни у Марты, ни у Элины "не будет шансов"
    а може це так спеціально писали, щоб на фарт?))
    Наших дівчат і всіх вболівальників вітаю з перемогою!
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    adidas777
      adidas777, 04.10.2020 17:55
    +6
    Просто браво!!!
    Так тримати!
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    Alehandro
      Alehandro, 04.10.2020 17:54
    +5
    Хочется послушать тех "экспертов", которые утверждали, что сегодня ни у Марты, ни у Элины "не будет шансов"
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.10.2020 17:53
    +8
    Браво, дівчата! Ніби пару років раніше разом грали. Далі топи: Бабош/Младенович.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 04.10.2020 17:51
    +6
    молодцом дівчата!!!Так тримати!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.10.2020 17:53
    +8
    Браво, дівчата! Ніби пару років раніше разом грали. Далі топи: Бабош/Младенович.
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 04.10.2020 17:55
    +6
    Просто браво!!!
    Так тримати!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 04.10.2020 17:51
    +6
    молодцом дівчата!!!Так тримати!
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 04.10.2020 17:54
    +5
    Хочется послушать тех "экспертов", которые утверждали, что сегодня ни у Марты, ни у Элины "не будет шансов"
    Ссылка
    olya403
      olya403, 04.10.2020 18:01
    +3
    Alehandro, 04.10.2020 17:54
    Хочется послушать тех "экспертов", которые утверждали, что сегодня ни у Марты, ни у Элины "не будет шансов"
    а може це так спеціально писали, щоб на фарт?))
    Наших дівчат і всіх вболівальників вітаю з перемогою!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.10.2020 18:03
    +2
    Жодного поста в інстаграм, жодного поста в прибацаному тік-ток - і як результат повна концентрація на тенісі. Браво, Марта! Тримаймо кулачки.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.10.2020 18:09
    +1
    сергей богданов, 04.10.2020 18:07
    Ох и сетка у девушек не позавидуешь, дальше супер сыгранная и надёжная пара
    Марта і Саснович вже перевиконали очікування, а тому треба грати розкуто, творчо та трошки зухвало.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 04.10.2020 18:08
    +1
    Марту з перемогою. З 5 сіяними весь матч мали перавагу, тільки на останніх очках часто не щастило. Можливо й з 2 сіяними будуть шанси. Доречі сьогодні перші сіяні сенсаційно програли.
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 04.10.2020 18:07
    +1
    Ох и сетка у девушек не позавидуешь, дальше супер сыгранная и надёжная пара
    Ссылка
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