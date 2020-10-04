Марта Костюк – в четвертьфинале парного разряда Ролан Гаррос

Украинка Марта Костюк продолжила победную серию в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
В третьем круге 18-летняя украинка в паре с Александрой Саснович из Беларуси в двух сетах обыграла канадско-латвийский дуэт Габриэла Дабровски / Алена Остапенко.
Ролан Гаррос. Третий круг
Марта Костюк / Александра Саснович – Габриэла Дабровски / Алена Остапенко – 6:4, 6:4
В следующем круге Костюк и Саснович сыграют с победительницами матча Андреа Миту / Патриция Марія Тиг (обе – Румыния) – Тимеа Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция) [2].
Ранее в 1/4 финала одиночного разряда вышла Элина Свитолина.
Источник — Sport.ua
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Так тримати!
Наших дівчат і всіх вболівальників вітаю з перемогою!
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