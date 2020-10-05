ВИДЕО. Реакция Клоппа на разгромное поражение от Астон Виллы

В рамках 4 тура АПЛ «Астон Вилла» встречала на своем поле действующих чемпионов «Ливерпуль». Неожиданно для всех гости встречи и по совместительству фавориты матча были разгромлены с сокрушительным счетом 7:2. Проблемы у «Ливерпуля» наблюдались во всех линиях, что и привело к такому счету. Стоит отметить, что в воротах стоял Адриан, который сменил травмированного Аллисона, именно в Адриана посыпалась куча камней после матча, в моменте с первым голом он совершил грубую ошибку.