ВИДЕО. Реакция Клоппа на разгромное поражение от Астон Виллы

Наставник «Ливерпуля» отреагировал на 2:7 в матче АПЛ

  • 05.10.2020 08:20
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ВИДЕО. Реакция Клоппа на разгромное поражение от Астон Виллы
© twitter.com/dpa_sport

В рамках 4 тура АПЛ «Астон Вилла» встречала на своем поле действующих чемпионов «Ливерпуль». Неожиданно для всех гости встречи и по совместительству фавориты матча были разгромлены с сокрушительным счетом 7:2. Проблемы у «Ливерпуля» наблюдались во всех линиях, что и привело к такому счету. Стоит отметить, что в воротах стоял Адриан, который сменил травмированного Аллисона, именно в Адриана посыпалась куча камней после матча, в моменте с первым голом он совершил грубую ошибку. 

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Источник — Sport.ua

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