Гари ЛИНЕКЕР: «Кто мог подумать, что Клоппа уволят раньше, чем Сульшера?»

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер высказался о поражении «Ливерпуля» от «Астон Виллы» (2:7) в рамках 4-го тура АПЛ.
«Складывается ощущение, что защищаются школьники до 10 лет. Высокая линия обороны — это одно, но не опускаться в защиту вообще — чушь и сумасшествие. Фантастический хет-трик Олли Уоткинса.
Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера?», написал Линекер.
Ранее отмечалось, что Клопп потерпел самое крупное поражение в карьере.
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Источник — Twitter
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