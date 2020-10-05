Гари ЛИНЕКЕР: «Кто мог подумать, что Клоппа уволят раньше, чем Сульшера?»

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер высказался о поражении «Ливерпуля» от «Астон Виллы» (2:7) в рамках 4-го тура АПЛ.

«Складывается ощущение, что защищаются школьники до 10 лет. Высокая линия обороны — это одно, но не опускаться в защиту вообще — чушь и сумасшествие. Фантастический хет-трик Олли Уоткинса.

Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера?», написал Линекер.

Ранее отмечалось, что Клопп потерпел самое крупное поражение в карьере.