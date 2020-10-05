Клопп потерпел самое крупное поражение в карьере

«Ливерпуль» в матче четвертого тура чемпионата Англии потерпел сокрушительное поражение от «Астон Виллы» (2:7).

Это поражение стало самым крупным в карьере тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа. Команда немецкого наставника впервые пропустила 7 голов в одном матче.

Последний худший матч в его карьере состоялся в 2006-м году, когда его «Майнц» со счетом 1:6 уступил «Вердеру».

Также «Ливерпуль» пропустил 7 мячей впервые с 1963 года.