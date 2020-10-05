Вячеслав ШЕВЧУК: «Каштру берет ответственность, но ничего не происходит»

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук прокомментировал ничью «горняков» с черниговской «Десной» (2:2) в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги.

«Вижу большие проблемы. Тренер берет ответственность, но ничего не происходит. Лучший игрок в последних матчах - Корниенко, который в Мариуполе не всегда выходил. Весь тренерский штаб должен задуматься, потому что у команды большие проблемы в тактике и обороне.

Только вместе команда сможет преодолеть этот кризис, чтобы вернуться на прежний уровень», - сказал Шевчук.