Вячеслав ШЕВЧУК: «Каштру берет ответственность, но ничего не происходит»

Специалист – об очередной неудаче «Шахтера»

  • 05.10.2020 05:19
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Вячеслав ШЕВЧУК: «Каштру берет ответственность, но ничего не происходит»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук прокомментировал ничью «горняков» с черниговской «Десной» (2:2) в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги.

«Вижу большие проблемы. Тренер берет ответственность, но ничего не происходит. Лучший игрок в последних матчах - Корниенко, который в Мариуполе не всегда выходил. Весь тренерский штаб должен задуматься, потому что у команды большие проблемы в тактике и обороне.

Только вместе команда сможет преодолеть этот кризис, чтобы вернуться на прежний уровень», - сказал Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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