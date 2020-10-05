Надя ПОДОРОСКА: «Я сейчас нахожусь будто во сне»

Представительница Аргентины Надя Подороска, которая имеет украинские корни, прокомментировала дебютный выход в четвертьфинал турнира Большого Шлема, а также поделилась ожиданиями от матча с украинкой Элиной Свитолиной.

«Сегодня ключом к победе была максимальная концентрация. Было очень ветрено, и я не очень уверенно себя ощущала на корте. Я начала допускать ошибки с самого начала. Но я старалась мыслить позитивно и не думать о плохом. В концовке первого сета я начала двигаться лучше, чем в начале. Я стала лучше играть с форхенда. Уже во втором сете соперница начала ошибаться и, к счастью, мне удалось сделать брейк. С того момента я стала лучше себя чувствовать.

Я не стараюсь думать о погодных условиях, потому что они для нас одинаковые. Я уже много матчей провела в подобных условиях, поэтому уже привыкла и мне стало немного комфортнее играть. Нет, я не устала и чувствую себя свежо. К счастью, я не играла слишком длинных матчей. Чувствую себя очень, очень хорошо. Я сейчас нахожусь будто во сне. Я всегда мечтала играть на таких турнирах. Я очень счастлива.

Моя следующая соперница - сильная теннисистка. Она очень опытная. Но я попытаюсь играть в свой теннис, как делала это сегодня. Я в ожидании этой встречи», - сказала Подороска.