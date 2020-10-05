Виктор ЛЕОНЕНКО: «Каштру не может заставить игроков атаки отобрать мяч»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал результат матча 5-го тура украинской Премьер-лиги «Десна» – «Шахтер» (2:2).

«Самая главная проблема в Шахтере - неправильная тактика. Они, если проще сказать, медленно контролируют мяч. Каждый футболист таскает мяч по 5-7 секунд.

Мне кажется, Каштру не может заставить отобрать мяч игроков атаки. Вперед все бегут, а назад ждут такси. Шахтер третью игру начинает с форой, а это нелегко. Уже сразу нервы, надо быстрее сравнивать, а тут еще и грубо привозят», - сказал Леоненко.