Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Это худший день моей карьеры в МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от лондонского «Тоттенхэма» (1:6) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.

«Ужасное чувство. Это худший день, который у меня был в «Манчестер Юнайтед» в тренерской и игровой карьере. У меня случались крупные поражения в прошлом, и мы оправились от них. Так что сейчас нужно отправить игроков в сборные, чтобы они возвратили свою силу. Мы должны помочь тем футболистам, которые останутся. После таких поражений нужно очистить разум и смотреть вперед.

Иногда мы совершаем ошибки. Это часть жизни. В одной игре их было слишком много. «Тоттенхэм» - талантливая команда, которая наказывала нас каждый раз, когда мы совершали ошибки.

Как будем оправляться? Может быть смена формы, ментальности, я не знаю, но будет иначе. Такая игра недопустима. Я поднимаю руки вверх, я главный и я несу ответственность», - сказал Сульшер.