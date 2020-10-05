Игорь СУРКИС: «Луческу сделал что-то невероятное»

Президент «Динамо» доволен выходом команды в групповой этап Лиги чемпионов

  • 05.10.2020 03:43
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Игорь СУРКИС: «Луческу сделал что-то невероятное»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал выход команды в групповой этап Лиги чемпионов.

«Мы мечтали попасть в Лигу чемпионов. Нам не удавалось конкурировать с Шахтером последнее время, они и по составу и по игре были намного сильнее. Но коль мы квалифицировались со второго места, то хотели попасть в групповой турнир. Но всегда нам не хватало одного шага... Все на что-то ссылались, то на плохих игроках, то еще на что-то. А Луческу взял команду - и решил задачу.

Я предлагал усиление, а Луческу сказал, что давайте мы сначала решим задачу, разберемся кто у нас есть. У нас много талантливой молодежи и если мы сейчас кого-то купим, то перекроем им дорогу. Я не мог представить, что Забарный будет играть центральным защитником. Или Сирота будет в основе. Априори в киевском Динамо таким молодым не давали играть. Искали срочно центрального защитника, когда поломался Бурда, но Мистер сказал, что доверим место Забарному... 

Луческу сделал что-то невероятное. Команда на подъеме. То настроение, что было раньше и сейчас - это небо и земля. 

Трансферы? Мы готовы тратить деньги не только полученные от попадания в Лигу чемпионов. Я люблю футбол больше, чем деньги, поэтому мы их потратим. Или сейчас, или зимой.

Премиальные? Получим от УЕФА деньги и будет выплачена игрокам премия. Какая - не скажу, но она большая», - сказал Суркис. 

Напомним, что «Динамо» на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет против «Ювентуса», «Барселоны» и «Ференцвароша».

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Источник — Футбол 1/2/3

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