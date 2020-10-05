Марта КОСТЮК: «Я реально получаю удовольствие от игры в паре. Это кайф!»

Украинская теннисистка – о выходе в четвертьфинал парного разряда Ролан Гаррос

  • 05.10.2020 03:05
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Марта КОСТЮК: «Я реально получаю удовольствие от игры в паре. Это кайф!»
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк поделилась эмоциями после победы в дуэте с Александрой Саснович в третьем круге Ролан Гаррос.

«О том, что вышла в четвертьфинал на турнире Большого Шлема, я пока не думаю, просто играю турнир (смеется). Я начинала соревнования в паре без каких-либо ожиданий. Я реально получаю удовольствие от игры, от того уровня, который мы показываем. Это кайф! И у меня действительно нет ни одной мысли, какой же это раунд. Мы реально понимаем, что если будем играть активно и плотно, то нас будет сложно обыграть. Мы обе играем с лета, обе видим корт и подача у нас достаточно хорошая. Поэтому, почему бы нам, собственно, и не выигрывать?

Сегодня был сильный ветер, но я люблю и умею с ним играть. Например, Дабровски из-за ветра ошибалась на смэшах. Да, нам тоже где-то он мешал, когда Саша бросала свечки, но больших проблем с ветром у меня не было. С кем бы не сыграли в четвертьфинале, будем относится к соперницам (Бабош / Младенович или Циг / Миту) как к любой другой паре», - сказала Костюк.

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Источник — Большой теннис Украины

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