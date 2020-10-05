Леванте – Реал Мадрид – 0:2. Видео голов и обзор матча

В матче пятого тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» на выезде обыграл «Леванте» со счетом 2:0.
Лучшие моменты матча Леванте - Реал Мадрид
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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Источник — MEGOGO
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