4 октября проходят матчи 5-го тура чемпионата Испании.
Мадридский «Реал» победил «Леванте» на выезде благодаря голам Винисиуса и Бензема.
Ла Лига. 5-й тур
«Леванте» – «Реал» – 0:2
Гол: Винисиус Жуниор, 16, Бензема, 90+5.
Турнирная таблица Ла Лиги
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Источник — Sport.ua
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