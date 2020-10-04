Игроки Шахтера ушли на самоизоляцию. Как быть сборной Украины?

Пятов, Степаненко и другие

  • 04.10.2020 22:09
  • 2008 просмотров
  • 9 комментариев
Игроки Шахтера ушли на самоизоляцию. Как быть сборной Украины?
© uaf.ua

«Шахтер» объявил о том, что два игрока команды, вратарь Андрей Пятов и хавбек Тарас Степаненко, заразились коронавирусом, а вся команда уходит на самоизоляцию.

При этом уже 7-го октября сборной Украины играть против Франции, а 10-го и 13-го октября матчи Лиги наций с Германией и Испанией.

Очевидно, Пятов и Степаненко пропустят эти поединки, а как быть с остальными футболистами «Шахтера»? Клуб указывает, что вся команда ушла на самоизоляцию, а в понедельник и четверг будут проведены дополнительные тесты.

Вероятно, если клуб успеет получить результаты игроков сборных еще в понедельник, то те, кто не заболел, смогут помочь национальной команде.

В сборную из «Шахтера» вызваны Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко и Жуниор Мораес.

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Источник — Sport.ua

(23 голоса)

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Комментарии
    Kir Kovalev
      Kir Kovalev, 04.10.2020 22:26
    +1
    Не шутите с короной.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 04.10.2020 22:24
    0
    Maks23, 04.10.2020 22:23
    Филипова позовите..кравец с леха..милованов с спортинга..
    Можно и тебя еще вызвать !
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 04.10.2020 22:24
    0
    BaZia, 04.10.2020 22:19
    Лунин (Бущан) Миколенко, Сирота, Забарный, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Шепелев, Шапаренко, Цыганков, Супряга, Яремчук.
    Супряга и Буяльский травмированы не известно сыграют за сборную или нет !
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 04.10.2020 22:23
    0
    Филипова позовите..кравец с леха..милованов с спортинга..
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 04.10.2020 22:22
    0
    BaZia, 04.10.2020 22:19
    Лунин (Бущан) Миколенко, Сирота, Забарный, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Шепелев, Шапаренко, Цыганков, Супряга, Яремчук.
    Я бы разбавил Кочергиным, Филипповым и ещё парой-тройкой неграндовских футболистов. Какая уже разница, основа Шевченко желанная и близко не сыграет)
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 04.10.2020 22:20
    +1
    Ну и Ярмоленко
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 04.10.2020 22:19
    -2
    Лунин (Бущан) Миколенко, Сирота, Забарный, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Шепелев, Шапаренко, Цыганков, Супряга, Яремчук.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 04.10.2020 22:16
    +2
    Без основы - хана. Но, здоровье ребят с Шахтера куда важнее. Надо дать шанс другим, которые могли мечтать о сборной. Возможно это их звездный шанс и кто то засветиться
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 04.10.2020 22:13
    0
    Да что, в Заре или Десне мало игроков для сборной! Правда, Андрей Николаевич?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 04.10.2020 22:16
    +2
    Без основы - хана. Но, здоровье ребят с Шахтера куда важнее. Надо дать шанс другим, которые могли мечтать о сборной. Возможно это их звездный шанс и кто то засветиться
    Ссылка
    Kir Kovalev
      Kir Kovalev, 04.10.2020 22:26
    +1
    Не шутите с короной.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 04.10.2020 22:20
    +1
    Ну и Ярмоленко
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 04.10.2020 22:24
    0
    Maks23, 04.10.2020 22:23
    Филипова позовите..кравец с леха..милованов с спортинга..
    Можно и тебя еще вызвать !
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 04.10.2020 22:24
    0
    BaZia, 04.10.2020 22:19
    Лунин (Бущан) Миколенко, Сирота, Забарный, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Шепелев, Шапаренко, Цыганков, Супряга, Яремчук.
    Супряга и Буяльский травмированы не известно сыграют за сборную или нет !
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 04.10.2020 22:23
    0
    Филипова позовите..кравец с леха..милованов с спортинга..
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 04.10.2020 22:22
    0
    BaZia, 04.10.2020 22:19
    Лунин (Бущан) Миколенко, Сирота, Забарный, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Шепелев, Шапаренко, Цыганков, Супряга, Яремчук.
    Я бы разбавил Кочергиным, Филипповым и ещё парой-тройкой неграндовских футболистов. Какая уже разница, основа Шевченко желанная и близко не сыграет)
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 04.10.2020 22:13
    0
    Да что, в Заре или Десне мало игроков для сборной! Правда, Андрей Николаевич?
    Ссылка
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