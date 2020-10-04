Игроки Шахтера ушли на самоизоляцию. Как быть сборной Украины?

«Шахтер» объявил о том, что два игрока команды, вратарь Андрей Пятов и хавбек Тарас Степаненко, заразились коронавирусом, а вся команда уходит на самоизоляцию.

При этом уже 7-го октября сборной Украины играть против Франции, а 10-го и 13-го октября матчи Лиги наций с Германией и Испанией.

Очевидно, Пятов и Степаненко пропустят эти поединки, а как быть с остальными футболистами «Шахтера»? Клуб указывает, что вся команда ушла на самоизоляцию, а в понедельник и четверг будут проведены дополнительные тесты.

Вероятно, если клуб успеет получить результаты игроков сборных еще в понедельник, то те, кто не заболел, смогут помочь национальной команде.

В сборную из «Шахтера» вызваны Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко и Жуниор Мораес.