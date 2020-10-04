Лестер - Вест Хэм - 0:3. Видео голов и обзор матча

В матче 4-го тура чемпионата Англии «Лестер» на своем поле неожиданно уступил «Вест Хэму» 0:3, хотя до того «Лисы» набрали 9 пунктов в трех турах и были среди лидеров. Украинский вингер Андрей Ярмоленко весь матч провел в запасе.

АПЛ. 4-й тур.

Лестер - Вест Хэм 0:3

Голы: Антонио, 14, Форналс, 34, Боуэн, 83