Лестер - Вест Хэм - 0:3. Видео голов и обзор матча

В матче 4-го тура чемпионата Англии «Лестер» на своем поле неожиданно уступил «Вест Хэму» 0:3, хотя до того «Лисы» набрали 9 пунктов в трех турах и были среди лидеров. Украинский вингер Андрей Ярмоленко весь матч провел в запасе.
АПЛ. 4-й тур.
Лестер - Вест Хэм 0:3
Голы: Антонио, 14, Форналс, 34, Боуэн, 83
Лучшие моменты матча Лестер Сити - Вест Хэм Юнайтед
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм Юнайтед).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Вест Хэм Юнайтед).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Антонио (Вест Хэм Юнайтед).
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Виталий Петровский, Sport.ua
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