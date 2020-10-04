4-й тур
Лестер Сити
0:3
Вест Хэм Юнайтед
04.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лестер - Вест Хэм - 0:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

  • 04.10.2020 21:16
  • 1038 просмотров
  • 4 комментария
Лестер - Вест Хэм - 0:3. Видео голов и обзор матча
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В матче 4-го тура чемпионата Англии «Лестер» на своем поле неожиданно уступил «Вест Хэму» 0:3, хотя до того «Лисы» набрали 9 пунктов в трех турах и были среди лидеров. Украинский вингер Андрей Ярмоленко весь матч провел в запасе.

АПЛ. 4-й тур.

Лестер - Вест Хэм 0:3
Голы: Антонио, 14, Форналс, 34, Боуэн, 83

Лучшие моменты матча Лестер Сити - Вест Хэм Юнайтед
83' ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм Юнайтед).
34' ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Вест Хэм Юнайтед).
14' ГОЛ ! Мяч забил Михаил Антонио (Вест Хэм Юнайтед).
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Виталий Петровский, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    janu0320
    online
      janu0320, 04.10.2020 21:19
    -1
    зато у бревноленко есть награда за лучшего игрока в матче с британским мариком, я думаю он привезёт этот трофей в Украину похвастаться перед всеми
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 04.10.2020 21:17
    -2
    roman75zpr, 04.10.2020 21:16
    Не играл Ярмола, жалко, конечно, но деньги ведь капают, правда, и можно на тренировках не сильно старается. А в сборную и так возьмут (Шевченко добрая душа)
    явно не фанатам ВестХема жалко, выйди он на поле, Вестхем бы проиграл.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 04.10.2020 21:16
    -2
    ялмолэнко сидел на лавке запасных победителей, это успех
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 04.10.2020 21:16
    -1
    Не играл Ярмола, жалко, конечно, но деньги ведь капают, правда, и можно на тренировках не сильно старается. А в сборную и так возьмут (Шевченко добрая душа)
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