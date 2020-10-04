Вест Хэм неожиданно разгромил Лестер, Ярмоленко не играл

В матче 4-го тура чемпионата Англии «Лестер» на своем поле неожиданно уступил «Вест Хэму» 0:3, хотя до того «Лисы» набрали 9 пунктов в трех турах и были среди лидеров.
«Вест Хэм» после этого успеха набрал 6 пунктов.
Украинский вингер Андрей Ярмоленко весь матч провел в запасе.
АПЛ. 4-й тур.
Лестер - Вест Хэм 0:3
Голы: Антонио, 14, Форналс, 34, Боуэн, 83
Саутгемптон - Вест Бромвич 2:0
Голы: Дженепо, 41, Ромеу, 69
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Источник — Sport.ua
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