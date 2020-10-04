4-й тур
Лестер Сити
0:3
Вест Хэм Юнайтед
04.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Вест Хэм неожиданно разгромил Лестер, Ярмоленко не играл

Лондонская команда обыграла одного из лидеров

  • 04.10.2020 15:54
  • 451 просмотр
  • 3 комментария
Вест Хэм неожиданно разгромил Лестер, Ярмоленко не играл
© twitter.com/westham

В матче 4-го тура чемпионата Англии «Лестер» на своем поле неожиданно уступил «Вест Хэму» 0:3, хотя до того «Лисы» набрали 9 пунктов в трех турах и были среди лидеров.

«Вест Хэм» после этого успеха набрал 6 пунктов.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко весь матч провел в запасе.

АПЛ. 4-й тур.

Лестер - Вест Хэм 0:3
Голы: Антонио, 14, Форналс, 34, Боуэн, 83

Саутгемптон - Вест Бромвич 2:0
Голы: Дженепо, 41, Ромеу, 69

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 15:59
    +1
    Лестер не поймеш. виносять МС 5:2, а втрачають очки зі всякими Вест Хемами...
    Ссылка
    vados1991
      vados1991, 04.10.2020 15:59
    -1
    Боуен сейчас выглядит посильнее чем Ярмоленко
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 04.10.2020 15:56
    0
    минулий матч, і цей, поточний посадили Ярмолу глибко на лавку. В минулому, на кубок Ліги, через фланг Ярмоли в ворота Фаб'янськи влетіло чи не все; а сьогодні Боуен показав, що він фартовіший для команди.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 15:59
    +1
    Лестер не поймеш. виносять МС 5:2, а втрачають очки зі всякими Вест Хемами...
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 04.10.2020 15:56
    0
    минулий матч, і цей, поточний посадили Ярмолу глибко на лавку. В минулому, на кубок Ліги, через фланг Ярмоли в ворота Фаб'янськи влетіло чи не все; а сьогодні Боуен показав, що він фартовіший для команди.
    Ссылка
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