Мирча Луческу рассказал о соперниках по Лиге чемпионов

Румынский наставник о перспективах Динамо в Европе

  • 04.10.2020 21:07
  • 2444 просмотра
  • 1 комментарий
Мирча Луческу рассказал о соперниках по Лиге чемпионов
© ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после матча с «Зарей» (1:1) уделил внимание и жеребьевке Лиги чемпионов.

- Ваш комментарий по поводу результатов жеребьевки группового этапа Лиге чемпионов?

- «Барселону» и «Ювентус» все прекрасно знают, здесь комментировать нечего. «Ференцварош» также продемонстрировал хороший прогресс в последнее время, прошел хороший путь в еврокубках. Мы все понимаем, что это совсем другой уровень соперников по сравнению с теми, с кем мы играли до сих пор. Очень важно, в каком состоянии, как физическом, так и психологическом, вернутся игроки из своих сборных. Две недели – это много. Это касается не только нашей команды, но и всех клубов. После сборных всегда нужно несколько дней для того, чтобы игроки восстановились. Очень хочу, чтобы результаты у сборников были хорошие, чтобы игроки возвращались в клуб на эмоциональном подъеме, с позитивными эмоциями. Тогда они быстрее восстанавливаются.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(21 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 04.10.2020 21:10
    0
    Миррча Михайлыч, готовь волшебное полотенце на «Ювентус» и «Барселону»
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 04.10.2020 21:10
    0
    Миррча Михайлыч, готовь волшебное полотенце на «Ювентус» и «Барселону»
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности