Мирча Луческу рассказал о соперниках по Лиге чемпионов

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после матча с «Зарей» (1:1) уделил внимание и жеребьевке Лиги чемпионов.

- Ваш комментарий по поводу результатов жеребьевки группового этапа Лиге чемпионов?

- «Барселону» и «Ювентус» все прекрасно знают, здесь комментировать нечего. «Ференцварош» также продемонстрировал хороший прогресс в последнее время, прошел хороший путь в еврокубках. Мы все понимаем, что это совсем другой уровень соперников по сравнению с теми, с кем мы играли до сих пор. Очень важно, в каком состоянии, как физическом, так и психологическом, вернутся игроки из своих сборных. Две недели – это много. Это касается не только нашей команды, но и всех клубов. После сборных всегда нужно несколько дней для того, чтобы игроки восстановились. Очень хочу, чтобы результаты у сборников были хорошие, чтобы игроки возвращались в клуб на эмоциональном подъеме, с позитивными эмоциями. Тогда они быстрее восстанавливаются.