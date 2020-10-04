Виктор КОВАЛЕНКО: «Шахтер забил гол и остановился. Очень тяжело»

Хавбек прокомментировал матч УПЛ

  • 04.10.2020 21:02
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Виктор КОВАЛЕНКО: «Шахтер забил гол и остановился. Очень тяжело»
© twitter.com/fcshakhtar

«Шахтер» в матче УПЛ сыграл 2:2 с «Десной», хотя команда Луиша Каштру забила первой благодаря голу Виктора Коваленко. Хавбек дал комментарий после игры.

– Очередной непростой поединок для команды. Есть ли ощущение, что могли дожать соперника?
– Думаю, после первого гола мы должны были проводить этот матч более уверенно. Но так получилось, что забили и остановились. Много потерь… Когда пропустили два мяча, было очень тяжело.
 
– Первый гол как-то повлиял психологически, создал ощущение определенного задела?
– Ну, мы знали, что 1:0 выигрываем, но как-то сами остановились, начали мячи терять, и «Десна» этим пользовалась.
 
– Были ли проблемы во взаимодействиях в обороне? Потому что со стороны казалось, что некоторая «химия» в защите была нарушена...
– Нам, наверное, надо сесть, поговорить об этом... Потому что много контратак сами себе создаем, и с этим надо разобраться.
 
– О чем в перерыве говорил команде тренерский штаб?
– То, о чем мы говорили, останется в раздевалке, но разговор был. И видите – на второй тайм вышли, нам нужно было забивать.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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