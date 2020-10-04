Никита ШЕВЧЕНКО: «Заре нужно ставить задачу выходить из группы Лиги Европы»

Вратарь «Зари» Никита Шевченко дал комментарий по итогам ничьей 1:1 с Динамо в УПЛ, а также поделился мнением о группе Лиги Европы.

«Мы довольны, играли с грандом. Были эмоции, нервы, но вничью сыграть с «Динамо» - это хороший результат. У «Динамо» были моменты, и хотелось бы, чтобы таких матчей было побольше. Вы видели, что мы «гавкались» между собой на поле, были зарубы. эмоционально все, и это хорошо».

«Жаль, что болельщиков не было. У нас много новых игроков, и я вижу прогресс нашей команды».

«Группа Лиги Европы? Нормальная группа. «Лестер» на бумаге фаворит, а мы, АЕК и «Брага» на одном уровне. Должно быть интересно. Нужно ставить задачу попытаться выйти из группы, почему нет», - сказал Шевченко в интервью Профутбол.