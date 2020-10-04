Мирча ЛУЧЕСКУ: «Бущан хотел поймать мяч, а нужно было выбивать»

Наставник дал экспресс-комментарий после ничьей с «Зарей»

  • 04.10.2020 19:43
  • 7283 просмотра
  • 12 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Бущан хотел поймать мяч, а нужно было выбивать»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Мирча Луческу дал экспресс-комментарий после ничьей 1:1 в матче УПЛ против «Зари».

«Сложная игра против хорошего соперника. Считаю, что у нас было больше моментов, но один шанс - и «Заря» забила. Вратарь хотел поймать мяч, а его нужно было выбивать. Хорошо, что успели сравнять счет. Потеряли Буяльского и Супрягу после Лиги чемпионов, и в какой-то мере это повлияло на результат».

«Усиление состава? Для усиления нужно брать или игрока из топ-клуба, или игрока национальной сборной, или за большие деньги. Пока не получается».

«Так что наша молодежь должна понимать, что ей нужно еще больше работать. На них большая ставка у нас, но они должны быстрее прогрессировать, чтобы соответствовать бренду «Динамо» Киев», - сказал Луческу в комментарии Профутбол.

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Источник — Sport.ua

(57 голосов)

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Комментарии
    roman75zpr
      roman75zpr, 04.10.2020 20:59
    0
    Узнаю деда, ложку дегтя всегда добавит, и не одну
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    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 04.10.2020 20:59
    0
    Frank Piter, 04.10.2020 19:45
    Не прав ты Мирча, мяч просто вильнул в конце в угол, а Бущан не просчитал этого, потому руки так поставил.
    согласен с тобой.. коварный удар внешней стороной стопы, крученый + неожиданный
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    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 04.10.2020 20:56
    0
    «Бущан хотел поймать мяч, а поймал бабочку»
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 04.10.2020 20:55
    0
    У Динамо был шанс убежать в отрыв, пока Шахтер играл самые сложные матчи на выезде. Ожидаемо, отрыв не получился, теперь Шахтер будет набирать очки, а ДК терять. Чемпионство на 99% в Шахтера в руках.
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    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 04.10.2020 20:52
    +1
    yuryan, 04.10.2020 19:49
    Не розчаруй «Луч»... велика надія на тебе у голодних фанів ДК...
    Шкода.. що не вдалось відірватись... враховуючи результати інших матчів...
    5 матчей дома из 5 две ничейки. Весь второй круг будете кататься по выездам. Так что чемпионство Динаме не светит. Шахта сыграла два самых тяжелых выезда в чепионате. Динамо ни одного.
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 04.10.2020 20:19
    -1
    Бущан хотел поймать мяч, а нужно было... хорошего вратаря в ворота ставить
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    axylinam
    online
      axylinam, 04.10.2020 20:10
    +1
    Бущан не выручил,этот мяч можно было отбить
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    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.10.2020 19:51
    +5
    Forever_young_12, 04.10.2020 19:50
    Так что наша молодежь должна понимать, что ей нужно еще больше работать.... (с)
    Так она и так больше работает: кто в гей- баре, кто на плей-стэйшн, а кто с собакой
    Да, молодежи ДыРы только остается работать в гей- баре, с собакой или на подвале
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 04.10.2020 19:50
    -12
    Так что наша молодежь должна понимать, что ей нужно еще больше работать.... (с)
    Так она и так больше работает: кто в гей- баре, кто на плей-стэйшн, а кто с собакой
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 04.10.2020 19:49
    +2
    Не розчаруй «Луч»... велика надія на тебе у голодних фанів ДК...
    Шкода.. що не вдалось відірватись... враховуючи результати інших матчів...
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 04.10.2020 19:46
    +1
    все правильно...у нас все вийде
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.10.2020 19:45
    -2
    Не прав ты Мирча, мяч просто вильнул в конце в угол, а Бущан не просчитал этого, потому руки так поставил.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.10.2020 19:51
    +5
    Forever_young_12, 04.10.2020 19:50
    Так что наша молодежь должна понимать, что ей нужно еще больше работать.... (с)
    Так она и так больше работает: кто в гей- баре, кто на плей-стэйшн, а кто с собакой
    Да, молодежи ДыРы только остается работать в гей- баре, с собакой или на подвале
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 04.10.2020 19:49
    +2
    Не розчаруй «Луч»... велика надія на тебе у голодних фанів ДК...
    Шкода.. що не вдалось відірватись... враховуючи результати інших матчів...
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 04.10.2020 20:52
    +1
    yuryan, 04.10.2020 19:49
    Не розчаруй «Луч»... велика надія на тебе у голодних фанів ДК...
    Шкода.. що не вдалось відірватись... враховуючи результати інших матчів...
    5 матчей дома из 5 две ничейки. Весь второй круг будете кататься по выездам. Так что чемпионство Динаме не светит. Шахта сыграла два самых тяжелых выезда в чепионате. Динамо ни одного.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 04.10.2020 20:10
    +1
    Бущан не выручил,этот мяч можно было отбить
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 04.10.2020 19:46
    +1
    все правильно...у нас все вийде
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 04.10.2020 20:59
    0
    Узнаю деда, ложку дегтя всегда добавит, и не одну
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 04.10.2020 20:59
    0
    Frank Piter, 04.10.2020 19:45
    Не прав ты Мирча, мяч просто вильнул в конце в угол, а Бущан не просчитал этого, потому руки так поставил.
    согласен с тобой.. коварный удар внешней стороной стопы, крученый + неожиданный
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 04.10.2020 20:56
    0
    «Бущан хотел поймать мяч, а поймал бабочку»
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 04.10.2020 20:55
    0
    У Динамо был шанс убежать в отрыв, пока Шахтер играл самые сложные матчи на выезде. Ожидаемо, отрыв не получился, теперь Шахтер будет набирать очки, а ДК терять. Чемпионство на 99% в Шахтера в руках.
    Ссылка
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