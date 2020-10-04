Мирча ЛУЧЕСКУ: «Бущан хотел поймать мяч, а нужно было выбивать»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу дал экспресс-комментарий после ничьей 1:1 в матче УПЛ против «Зари».

«Сложная игра против хорошего соперника. Считаю, что у нас было больше моментов, но один шанс - и «Заря» забила. Вратарь хотел поймать мяч, а его нужно было выбивать. Хорошо, что успели сравнять счет. Потеряли Буяльского и Супрягу после Лиги чемпионов, и в какой-то мере это повлияло на результат».

«Усиление состава? Для усиления нужно брать или игрока из топ-клуба, или игрока национальной сборной, или за большие деньги. Пока не получается».

«Так что наша молодежь должна понимать, что ей нужно еще больше работать. На них большая ставка у нас, но они должны быстрее прогрессировать, чтобы соответствовать бренду «Динамо» Киев», - сказал Луческу в комментарии Профутбол.