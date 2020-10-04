Луиш КАШТРУ: «Шахтер просто дарит сопернику голы. Ужасная игра»

«Десна» на своем поле сыграла 2:2 с «Шахтером» в рамках 5-го тура УПЛ, что не порадовало наставника гостей Луиша Каштру, который недоволен игрой в обороне.

«Команда во втором тайме показала характер и гналась за победой. Проигрывали после плохого первого тайма, хотя мы первые забили. Но допустили ошибки и позволили «Десне» повести в счете. В чемпионат мы зашли не лучшим образом, учитывая наше участие в еврокубках минувшего сезона. Мы уже трижды в 5-ти турах сыграли вничью - с «Зарей», «Десной» и «Рухом». Тяжелый чемпионат, и нынешний календарь делает его еще сложнее».

«А после сборных у нас будет 5 матчей за 2 недели. Сложно даже описать это. Если говорить о матче сегодня, то это плохой футбол с нашей стороны. Игра в обороне - ужасная. Игрок соперника обыгрывает троих наших игроков и забивает. Не лучшие дни для обороны».

«Я беру ответственность на себя. Мы просто дарим соперникам голы. Это не похоже на нас, это просто не мы», - сказал Каштру.