Луиш КАШТРУ: «Шахтер просто дарит сопернику голы. Ужасная игра»

«Десна» на своем поле сыграла 2:2 с «Шахтером» в рамках 5-го тура УПЛ, что не порадовало наставника гостей Луиша Каштру, который недоволен игрой в обороне.
«Команда во втором тайме показала характер и гналась за победой. Проигрывали после плохого первого тайма, хотя мы первые забили. Но допустили ошибки и позволили «Десне» повести в счете. В чемпионат мы зашли не лучшим образом, учитывая наше участие в еврокубках минувшего сезона. Мы уже трижды в 5-ти турах сыграли вничью - с «Зарей», «Десной» и «Рухом». Тяжелый чемпионат, и нынешний календарь делает его еще сложнее».
«А после сборных у нас будет 5 матчей за 2 недели. Сложно даже описать это. Если говорить о матче сегодня, то это плохой футбол с нашей стороны. Игра в обороне - ужасная. Игрок соперника обыгрывает троих наших игроков и забивает. Не лучшие дни для обороны».
«Я беру ответственность на себя. Мы просто дарим соперникам голы. Это не похоже на нас, это просто не мы», - сказал Каштру.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Это у Динамо тяжелый (10 матчей уже), и Колос (8 матчей) с Десной (7 матчей) могут посетовать на календарь. А Шахта пока как на прогулке. Но хуже то, что група ЛЧ на носу, а просвета нет ... и судейки свистеть как надо не будут
Читая комментарии глоров Динамо, то такое чувство как будто Динамо уже успело сегодня 5-0 Зарю обыграть, Барселону и Ювентус пройти, ну или как минимум УПЛ выиграть. А на самом то деле.. Ничего из этого не сделано, зато на клуб Чемпиона - гадости написать это святое, да? Ущербы. Больше нечего добавить
Это слова главного тренера Шахтера. И это статья, которую обсуждают.
Что не так? Верить можно , но есть факты и и х даже тренер не скрывает.
И при чем здесь Динамо? Каштру что с Динамо сравнение делал?
1. 1..2 игры в неделю (не каждую подряд) - это не хрена не плотный график.
2. Вы дохрена отдохнули весной. Работаете сейчас.
3. Вы стремилась к грандами европейского футбола. Посмотрите на их календарь.
4. Вас в команде не 11 игроков, 20 или 30+ . наигрывайте всех. Это очень полезно. Все получать и практику и опыт и отдых.
Но смысл понятен.
1. 1..2 игры в неделю (не каждую подряд) - это не хрена не плотный график.
2. Вы дохрена отдохнули весной. Работаете сейчас.
3. Вы стремилась к грандами европейского футбола. Посмотрите на их календарь.
4. Вас в команде не 11 игроков, 20 или 30+ . наигрывайте всех. Это очень полезно. Все получать и практику и опыт и отдых.
Надо давно уже менять философию игры, строить игру вокруг надежной обороны. Забить на контроль мяча.
Как не смешно это звучит, но Луч бы Шахте щас бы зашел как никогда. Если он с ДК, щас конфету лепит, бетонную защиту выстроил, то с ШД вопще бы мог топ команду сделать.
Это у Динамо тяжелый (10 матчей уже), и Колос (8 матчей) с Десной (7 матчей) могут посетовать на календарь. А Шахта пока как на прогулке. Но хуже то, что група ЛЧ на носу, а просвета нет ... и судейки свистеть как надо не будут
1. 1..2 игры в неделю (не каждую подряд) - это не хрена не плотный график.
2. Вы дохрена отдохнули весной. Работаете сейчас.
3. Вы стремилась к грандами европейского футбола. Посмотрите на их календарь.
4. Вас в команде не 11 игроков, 20 или 30+ . наигрывайте всех. Это очень полезно. Все получать и практику и опыт и отдых.
Читая комментарии глоров Динамо, то такое чувство как будто Динамо уже успело сегодня 5-0 Зарю обыграть, Барселону и Ювентус пройти, ну или как минимум УПЛ выиграть. А на самом то деле.. Ничего из этого не сделано, зато на клуб Чемпиона - гадости написать это святое, да? Ущербы. Больше нечего добавить
Это слова главного тренера Шахтера. И это статья, которую обсуждают.
Что не так? Верить можно , но есть факты и и х даже тренер не скрывает.
И при чем здесь Динамо? Каштру что с Динамо сравнение делал?
вазеліном запасайтесь, з таким захистом і воротарем без вазеліну ніяк
Надеюсь и жду от вас такого на протяжении всего сезона
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.