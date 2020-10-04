Луиш КАШТРУ: «Шахтер просто дарит сопернику голы. Ужасная игра»

Наставник недоволен тем, как команда действует в обороне

  • 04.10.2020 19:32
  • 4317 просмотров
  • 40 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Шахтер просто дарит сопернику голы. Ужасная игра»
© shakhtar.com

«Десна» на своем поле сыграла 2:2 с «Шахтером» в рамках 5-го тура УПЛ, что не порадовало наставника гостей Луиша Каштру, который недоволен игрой в обороне.

«Команда во втором тайме показала характер и гналась за победой. Проигрывали после плохого первого тайма, хотя мы первые забили. Но допустили ошибки и позволили «Десне» повести в счете. В чемпионат мы зашли не лучшим образом, учитывая наше участие в еврокубках минувшего сезона. Мы уже трижды в 5-ти турах сыграли вничью - с «Зарей», «Десной» и «Рухом». Тяжелый чемпионат, и нынешний календарь делает его еще сложнее».

«А после сборных у нас будет 5 матчей за 2 недели. Сложно даже описать это. Если говорить о матче сегодня, то это плохой футбол с нашей стороны. Игра в обороне - ужасная. Игрок соперника обыгрывает троих наших игроков и забивает. Не лучшие дни для обороны».

«Я беру ответственность на себя. Мы просто дарим соперникам голы. Это не похоже на нас, это просто не мы», - сказал Каштру.

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Источник — Футбол 1/2/3

(33 голоса)

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Комментарии
    pavel85
      pavel85, 04.10.2020 20:56
    0
    Что с Мораесом?Он вообще ни какой.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 04.10.2020 20:44
    +2
    Победы еще впереди! Верим в команду! В этом сезоне Шахтер сдрыснет в первую лигу, а там уже заиграет.
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 04.10.2020 20:42
    +2
    Какой календарь у Шахтера тяжелый ?! ( 6 матчей с начала чемпионата).
    Это у Динамо тяжелый (10 матчей уже), и Колос (8 матчей) с Десной (7 матчей) могут посетовать на календарь. А Шахта пока как на прогулке. Но хуже то, что група ЛЧ на носу, а просвета нет ... и судейки свистеть как надо не будут
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 04.10.2020 20:31
    +3
    отскочила кротовня
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.10.2020 20:26
    -4
    orkidea, 04.10.2020 20:23
    Игра ужасная в полузащите. Марлос , Патрик постоянно передерживают мяч , потом либо обрезка, либо неточный пас , либо отбирает мяч соперник. Играют на расслабоне,нет концентрации.
    Очень много брака и обрезок
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.10.2020 20:25
    -5
    janu0320, 04.10.2020 20:15
    года Мораеса кажется всё-таки уже поджимают, а Фернандо не нападающий. я грил что надо было возвращать Кайоде. даже трансферы делать не нужно, просто вернули бы тех кто у вас по арендам в других клубах, Кайоде, Соболь.
    Та не, Кайоде, Соболь то тот же уровень
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 04.10.2020 20:25
    -3
    ладно, чо уж, если Каштру тренер, он исправит ошибки в обороне.
    Ссылка
    orkidea
      orkidea, 04.10.2020 20:23
    0
    Игра ужасная в полузащите. Марлос , Патрик постоянно передерживают мяч , потом либо обрезка, либо неточный пас , либо отбирает мяч соперник. Играют на расслабоне,нет концентрации.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 04.10.2020 20:21
    -4
    janu0320, 04.10.2020 20:20
    ты кажется не по адресу, шахта всегда забивает.
    Оно больное, не обращай внимания.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 04.10.2020 20:20
    -2
    zzg77, 04.10.2020 20:19
    Шеф, всё пропало, нам забиваю, а мы не можем, а там Реал и Интер ждут, нам конец!! Как быть, что делать??
    ты кажется не по адресу, шахта всегда забивает.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 04.10.2020 20:19
    +2
    Шеф, всё пропало, нам забиваю, а мы не можем, а там Реал и Интер ждут, нам конец!! Как быть, что делать??
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 04.10.2020 20:15
    -3
    года Мораеса кажется всё-таки уже поджимают, а Фернандо не нападающий. я грил что надо было возвращать Кайоде. даже трансферы делать не нужно, просто вернули бы тех кто у вас по арендам в других клубах, Кайоде, Соболь.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 04.10.2020 20:14
    +1
    Alexander Киев, 04.10.2020 19:40
    Победы еще впереди! Верим в команду.
    Читая комментарии глоров Динамо, то такое чувство как будто Динамо уже успело сегодня 5-0 Зарю обыграть, Барселону и Ювентус пройти, ну или как минимум УПЛ выиграть. А на самом то деле.. Ничего из этого не сделано, зато на клуб Чемпиона - гадости написать это святое, да? Ущербы. Больше нечего добавить
    "Если говорить о матче сегодня, то это плохой футбол с нашей стороны. Игра в обороне - ужасная. Игрок соперника обыгрывает троих наших игроков и забивает. Не лучшие дни для обороны».
    Это слова главного тренера Шахтера. И это статья, которую обсуждают.
    Что не так? Верить можно , но есть факты и и х даже тренер не скрывает.
    И при чем здесь Динамо? Каштру что с Динамо сравнение делал?
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 04.10.2020 20:12
    +1
    Каштру не шніви Бога гарна гра великій кількості вболівальників України вона подобається ) Чекаю таких стабільних результатів і надалі!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 04.10.2020 20:08
    -4
    ZAKARPATFAN, 04.10.2020 20:05
    Та я и сам в шоке. Баба дофига, шо и Неймара могут позволить себе, а ни фига никого не покупают, хотя усиление нужно как воздух
    Без комментариев, не понимаю...
    Ссылка
    Ukrainian_football
      Ukrainian_football, 04.10.2020 20:08
    -1
    Ukrainian_football, 04.10.2020 20:06
    Как уже достали нытье про тяжёлый календарь...Это касается всех тренеров и футболистов нытиков.
    1. 1..2 игры в неделю (не каждую подряд) - это не хрена не плотный график.
    2. Вы дохрена отдохнули весной. Работаете сейчас.
    3. Вы стремилась к грандами европейского футбола. Посмотрите на их календарь.
    4. Вас в команде не 11 игроков, 20 или 30+ . наигрывайте всех. Это очень полезно. Все получать и практику и опыт и отдых.
    Китайский планшет накосячил с буквами (словами).
    Но смысл понятен.
    Ссылка
    Ukrainian_football
      Ukrainian_football, 04.10.2020 20:06
    +2
    Как уже достали нытье про тяжёлый календарь...Это касается всех тренеров и футболистов нытиков.
    1. 1..2 игры в неделю (не каждую подряд) - это не хрена не плотный график.
    2. Вы дохрена отдохнули весной. Работаете сейчас.
    3. Вы стремилась к грандами европейского футбола. Посмотрите на их календарь.
    4. Вас в команде не 11 игроков, 20 или 30+ . наигрывайте всех. Это очень полезно. Все получать и практику и опыт и отдых.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.10.2020 20:05
    -5
    ZAKARPATFAN, 04.10.2020 20:05
    Та я и сам в шоке. Баба дофига, шо и Неймара могут позволить себе, а ни фига никого не покупают, хотя усиление нужно как воздух
    Баба = бабла
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.10.2020 20:05
    -5
    Олег Тимофеюк, 04.10.2020 20:03
    Я просто не понимаю, Шахтёр это ТОП команда, где трансферы с такими-то бабками? Что вообще происходит? Какие бы у нас не были игроки усиление всегда нужно, а нам оно точно нужно.
    Та я и сам в шоке. Баба дофига, шо и Неймара могут позволить себе, а ни фига никого не покупают, хотя усиление нужно как воздух
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 04.10.2020 20:03
    -3
    Я просто не понимаю, Шахтёр это ТОП команда, где трансферы с такими-то бабками? Что вообще происходит? Какие бы у нас не были игроки усиление всегда нужно, а нам оно точно нужно.
    Ссылка
    Lex Aries
      Lex Aries, 04.10.2020 19:48
    +7
    Шальной гол от Дентиньо, Десна заслуживала в этом матче победу...
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 04.10.2020 19:42
    +5
    ШД дарит голы соперникам уже на протяжении многих лет.
    Надо давно уже менять философию игры, строить игру вокруг надежной обороны. Забить на контроль мяча.
    Как не смешно это звучит, но Луч бы Шахте щас бы зашел как никогда. Если он с ДК, щас конфету лепит, бетонную защиту выстроил, то с ШД вопще бы мог топ команду сделать.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.10.2020 19:35
    +4
    Да какая ужасная ? Тут ваши фаны расхваливают команду , особенно защиту с вратарём !
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 04.10.2020 20:31
    +3
    отскочила кротовня
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 04.10.2020 20:44
    +2
    Победы еще впереди! Верим в команду! В этом сезоне Шахтер сдрыснет в первую лигу, а там уже заиграет.
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 04.10.2020 20:42
    +2
    Какой календарь у Шахтера тяжелый ?! ( 6 матчей с начала чемпионата).
    Это у Динамо тяжелый (10 матчей уже), и Колос (8 матчей) с Десной (7 матчей) могут посетовать на календарь. А Шахта пока как на прогулке. Но хуже то, что група ЛЧ на носу, а просвета нет ... и судейки свистеть как надо не будут
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 04.10.2020 20:19
    +2
    Шеф, всё пропало, нам забиваю, а мы не можем, а там Реал и Интер ждут, нам конец!! Как быть, что делать??
    Ссылка
    Ukrainian_football
      Ukrainian_football, 04.10.2020 20:06
    +2
    Как уже достали нытье про тяжёлый календарь...Это касается всех тренеров и футболистов нытиков.
    1. 1..2 игры в неделю (не каждую подряд) - это не хрена не плотный график.
    2. Вы дохрена отдохнули весной. Работаете сейчас.
    3. Вы стремилась к грандами европейского футбола. Посмотрите на их календарь.
    4. Вас в команде не 11 игроков, 20 или 30+ . наигрывайте всех. Это очень полезно. Все получать и практику и опыт и отдых.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.10.2020 19:47
    +2
    ZAKARPATFAN, 04.10.2020 19:45
    Хорошо, что Динамо показывает ещё более слабую игру. И так хоть не переживаешь за гарантировано первое место Шахты в конце этого чемпа.
    Прям аж веет от твоего поста неуверенностью
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 04.10.2020 19:41
    +2
    Команда плавит тренера!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 04.10.2020 19:40
    +2
    Надеюсь рыжий таракан с Лондона по дольше будет терпеть этого португальского физрука. Развалина шлака удовлетворен, молодец мистер Каштру, продолжайте в том же духе
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 04.10.2020 20:14
    +1
    Alexander Киев, 04.10.2020 19:40
    Победы еще впереди! Верим в команду.
    Читая комментарии глоров Динамо, то такое чувство как будто Динамо уже успело сегодня 5-0 Зарю обыграть, Барселону и Ювентус пройти, ну или как минимум УПЛ выиграть. А на самом то деле.. Ничего из этого не сделано, зато на клуб Чемпиона - гадости написать это святое, да? Ущербы. Больше нечего добавить
    "Если говорить о матче сегодня, то это плохой футбол с нашей стороны. Игра в обороне - ужасная. Игрок соперника обыгрывает троих наших игроков и забивает. Не лучшие дни для обороны».
    Это слова главного тренера Шахтера. И это статья, которую обсуждают.
    Что не так? Верить можно , но есть факты и и х даже тренер не скрывает.
    И при чем здесь Динамо? Каштру что с Динамо сравнение делал?
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 04.10.2020 20:12
    +1
    Каштру не шніви Бога гарна гра великій кількості вболівальників України вона подобається ) Чекаю таких стабільних результатів і надалі!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 19:36
    +1
    що то в ЛЧ буде?
    вазеліном запасайтесь, з таким захистом і воротарем без вазеліну ніяк
    Ссылка
    pavel85
      pavel85, 04.10.2020 20:56
    0
    Что с Мораесом?Он вообще ни какой.
    Ссылка
    orkidea
      orkidea, 04.10.2020 20:23
    0
    Игра ужасная в полузащите. Марлос , Патрик постоянно передерживают мяч , потом либо обрезка, либо неточный пас , либо отбирает мяч соперник. Играют на расслабоне,нет концентрации.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 04.10.2020 20:00
    0
    "Не лучшие дни для обороны". Эти не лучшие дни уже много лет в Шахтере, но руководство клуба не пытается приобрести нормальных защитников
    Ссылка
    Тролль
    online
      Тролль, 04.10.2020 19:56
    0
    jekаfunny, 04.10.2020 19:43
    Че ужасная сразу , мне норм . Результат вообще классный
    Надеюсь и жду от вас такого на протяжении всего сезона
    Мы от Вас такую несколько лет наблюдаем....Хоть в этом с дедом начали неплохо
    Ссылка
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