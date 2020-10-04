Александр РЯБОКОНЬ: «Ничья с Шахтером - позитивный результат»

Наставник «Десны» прокомментировал ничью в матче УПЛ

  • 04.10.2020 19:22
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  • 1 комментарий
Александр РЯБОКОНЬ: «Ничья с Шахтером - позитивный результат»
© zarya-lugansk.com

«Десна» на своем поле сыграла 2:2 с «Шахтером» в рамках 5-го тура УПЛ, что порадовало наставника хозяев Александра Рябоконя.

«Учитывая наши проблемы с составом в обороне, то ничья 2:2 - это похвально. Можно только похвалить ребят. По разным причинам Гитченко, Паст и другие не играли. Будем надеяться, что ничего серьезного».

«Шахтер» вел игру во втором тайме, а в первом мы лучше прессинговали и контратаковали. Во втором тайме мы больше были в обороне, но свои шансы были».

«Ничья с чемпионом - позитивный результат», - считает Рябоконь.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 04.10.2020 19:56
    -1
    Просто супертренер, Десне удачи в дальнейших матчах!
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