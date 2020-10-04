Александр РЯБОКОНЬ: «Ничья с Шахтером - позитивный результат»

«Десна» на своем поле сыграла 2:2 с «Шахтером» в рамках 5-го тура УПЛ, что порадовало наставника хозяев Александра Рябоконя.
«Учитывая наши проблемы с составом в обороне, то ничья 2:2 - это похвально. Можно только похвалить ребят. По разным причинам Гитченко, Паст и другие не играли. Будем надеяться, что ничего серьезного».
«Шахтер» вел игру во втором тайме, а в первом мы лучше прессинговали и контратаковали. Во втором тайме мы больше были в обороне, но свои шансы были».
«Ничья с чемпионом - позитивный результат», - считает Рябоконь.
Источник — Футбол 1/2/3
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