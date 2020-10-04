Виктор СКРИПНИК: «Ничья на выезде с Динамо - это нормально»

В матче чемпионата Украины «Динамо» и «Заря» сыграли 1:1, что порадовало наставника гостей Виктора Скрипника.

«Доволен игрой, мы не проседали и старались играть в свой футбол, играли первым номером. При новом тренере «Динамо» ждет ошибок соперника, и нам удалось этого избежать. Ошибки были, но 1:1 на выезде с «Динамо» - это нормально. Проиграли 2 последних матча Киеву, поэтому хотелось себя проверить. Хотелось проверить себя на этом уровне. Мы выходим из ямы, которая была на старте».

«Довольны этой ничьей. Группа Лиги Европы? Возможно, не такая сильная группа, как у «Динамо» и «Шахтера» в ЛЧ, но будем делать все, чтобы достойно выступить».

«Но Лига Европы будем потом, а пока мы наслаждаемся ничьей с Динамо», - сказал Скрипник в комментарии Профутбол.