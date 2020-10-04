Трансфера не будет? Яремчук вернулся в основной состав Гента

«Гент» в матче чемпионата Бельгии сыграет против «Беерсхота», а на поле в основном составе выйдет украинский форвард Роман Яремчук.

Ранее сообщалось, что до завершения трансферного окна украинец играть не будет, так как попросил клуб продать его, а переговоры по трансферу уже якобы идут.

Однако Яремчук, как и Игорь Пластун, выходит в основе.