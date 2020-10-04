Десна — Шахтер: стартовые составы команд

В воскресенье, 4-го октября, состоится матч 5-го тура чемпионата Украины, в котором черниговская «Десна» примет донецкий «Шахтер».
Стартовые составы:
«Десна»: Литовка — Полегенько, Тамм, Ермаков, Мостовой, Огиря, Домбровский, Калитвинцев, Гуцуляк, Тотовицкий, Будковский.
Запасные: Сидоренко, Картушов, Шевцов, Белич, Демьяненко, Старенький, Западня, Дегтярев.
«Шахтер»: «Шахтер»: Пятов — Додо, Хочолава, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Алан Патрик, Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес.
Запасные: Трубин, Бондарь, Степаненко, Дентиньо, Соломон, Тете, Сиприано, Фернандо, Судаков.
Стартовый свисток матча прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
⚒ Состав на матч 🆚 «Десна»! ⚽ ⠀ ⚒ Our team for the match 🆚 Desna! ⚽ ⠀ ⚒ Склад на матч 🆚 «Десна»! ⚽ ⠀ ⚽ #ДеснаШахтар #DesnaShakhtar #ДеснаШахтер 🏆 Прем’єр-ліга, 5-й тур / Premier League, MD5 / Премьер-лига, 5-й тур ⏰ 17:00 / 16:00 CET 📍 #Чернігів / #Chernihiv / #Чернигов 📺 «Футбол 1» ⠀ #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #1936 #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #УПЛ #UPL #ПремьерЛига #PremierLeague
Источник — ФК Шахтер Донецк
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