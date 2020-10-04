Владимир ЧЕСНАКОВ: «Хотелось отметить юбилей победой, но не хватило секунд»

Футболист «Ворсклы» подвел итоги поединка с «Днепром-1» (2:2)

  • 04.10.2020 14:11
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Владимир ЧЕСНАКОВ: «Хотелось отметить юбилей победой, но не хватило секунд»
© ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

32-летний капитан полтавской «Ворсклы» Владимир Чеснаков поделился впечатлениями о поединке с «Днепром-1» (2:2), который стал для него 300-м, сыгранным в УПЛ.

«Очень хотелось отметить этот юбилей победой, но не хватило каких-то секунд.

Конечно, досадно, но ничего не поделаешь, это футбол, ведь и «Днепру-1» тоже было что доказывать. Если откровенно, то хозяева ничем не удивили, мы ожидали от них именно таких действий. Я продолжаю считать «Днепр-1» сильной командой, и хотя у него старт оказался скомканным, но еще все можно исправить. Что касается «Ворсклы», то я рад, что над нами не довлеет комплекс чужого поля, из-за которого мы раньше часто недосчитывались важных очков.

Какой из 300 матчей, сыгранных в чемпионате УПЛ, запомнился больше всего? Мне дороже всех кубковый поединок 2009-го года, когда «Ворскла», победив в финале донецкий «Шахтер», впервые в своей истории завоевала почетный приз. Но я еще не собираюсь вешать бутсы на гвоздь и очень надеюсь, что мой лучший матч в чемпионате еще впереди», — отметил Чеснаков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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