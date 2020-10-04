Беньямин ВЕРБИЧ: «Знаем, что с Зарей не можем расслабляться»

Один из лидеров «Динамо» настроен победить в матче с луганчанами

  • 04.10.2020 14:11
  • 199 просмотров
  • 1 комментарий
Беньямин ВЕРБИЧ: «Знаем, что с Зарей не можем расслабляться»
© ФК Динамо. Беньямин Вербич

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич поделился ожиданиями от поединка с луганской «Зарей» в рамках 5-го тура чемпионата Украины.

- Настроение уже давно не было столь хорошим. Мы наконец попали в Лигу чемпионов. Все три года, которые я выступаю за «Динамо», мечтал сыграть в этом турнире. Но сначала нас ждет воскресный матч с «Зарей». Мы знаем, что это хорошая команда, и не можем расслабляться. Сейчас мы находимся на первом месте в чемпионате и хотим сохранить за собой эту позицию.

- «Заря» начала сезон не очень удачно, однако отобрала очки у «Шахтера». Нужно быть предельно сосредоточенными?
- Да, конечно. В прошлом году у нас были непростые игры с «Зарей», мы знаем, что это качественная команда с хорошими игроками и тренером. Мы просматривали последние матчи – ничейный с «Шахтером» и разгром «Львова». Знаем, как их обыграть, подготовимся еще лучше в процессе тренировок и будем стараться победить.

- Будут ли изменения в составе, учитывая насыщенный график команды?
- По сравнению с прошлым сезоном у нас больше футболистов, которые могут играть в основном составе, и это хорошо. Я не знаю, что решит тренер, но, конечно, против «Зари» нужно выставить игроков, которые смогут дать результат. Все мы надеемся, что будем играть, но состав выбирает тренер.

- Судя по последним матчам, «Динамо» будет играть в открытый атакующий футбол?
- Тактику будет определять тренер. Конечно, мы хотим играть в красивый, дисциплинированный футбол и стараться забить. «Заря» играет в атакующий футбол, поэтому матч будет как всегда интересным. Для болельщиков это точно плюс.

Матч «Динамо» - «Заря» пройдет четвертого октября в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Заря».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 04.10.2020 14:18
    -1
    Расслабитесь с Ювентусом 20-го, чтобы получить удовольствие и радость от жизни.
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности