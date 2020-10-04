Беньямин ВЕРБИЧ: «Знаем, что с Зарей не можем расслабляться»

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич поделился ожиданиями от поединка с луганской «Зарей» в рамках 5-го тура чемпионата Украины.

- Настроение уже давно не было столь хорошим. Мы наконец попали в Лигу чемпионов. Все три года, которые я выступаю за «Динамо», мечтал сыграть в этом турнире. Но сначала нас ждет воскресный матч с «Зарей». Мы знаем, что это хорошая команда, и не можем расслабляться. Сейчас мы находимся на первом месте в чемпионате и хотим сохранить за собой эту позицию.

- «Заря» начала сезон не очень удачно, однако отобрала очки у «Шахтера». Нужно быть предельно сосредоточенными?

- Да, конечно. В прошлом году у нас были непростые игры с «Зарей», мы знаем, что это качественная команда с хорошими игроками и тренером. Мы просматривали последние матчи – ничейный с «Шахтером» и разгром «Львова». Знаем, как их обыграть, подготовимся еще лучше в процессе тренировок и будем стараться победить.

- Будут ли изменения в составе, учитывая насыщенный график команды?

- По сравнению с прошлым сезоном у нас больше футболистов, которые могут играть в основном составе, и это хорошо. Я не знаю, что решит тренер, но, конечно, против «Зари» нужно выставить игроков, которые смогут дать результат. Все мы надеемся, что будем играть, но состав выбирает тренер.

- Судя по последним матчам, «Динамо» будет играть в открытый атакующий футбол?

- Тактику будет определять тренер. Конечно, мы хотим играть в красивый, дисциплинированный футбол и стараться забить. «Заря» играет в атакующий футбол, поэтому матч будет как всегда интересным. Для болельщиков это точно плюс.

Матч «Динамо» - «Заря» пройдет четвертого октября в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Заря».