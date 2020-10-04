В поединке 3-го тура чемпионата Германии по футболу «Лейпциг» дома разбил «Шальке» со счетом 4:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Лейпциг» — «Шальке» — 4:0
Голы: Боздоган, 31, автогол, Анхелиньо, 36, Орбан, 45, Халстенберг, 80, с пенальти
Лучшие моменты матча РБ Лейпциг - Шальке
|80'
|ГОЛ ! С пенальти забил Марсель Халстенберг (РБ Лейпциг).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Вилли Орбан (РБ Лейпциг).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе Анхелиньо (РБ Лейпциг).
|31'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Джан Боздоган (Шальке).
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Источник — Sport.ua
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