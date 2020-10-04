3-й тур
РБ Лейпциг
4:0
Шальке
03.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лейпциг — Шальке — 4:0. Видео голов и обзор матча

Хозяева всухую разгромили гостей в поединке 3-го тура Бундеслиги

  • 04.10.2020 13:54
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Лейпциг — Шальке — 4:0. Видео голов и обзор матча
© ФК Лейпциг

В поединке 3-го тура чемпионата Германии по футболу «Лейпциг» дома разбил «Шальке» со счетом 4:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Лейпциг» — «Шальке» — 4:0
Голы: Боздоган, 31, автогол, Анхелиньо, 36, Орбан, 45, Халстенберг, 80, с пенальти

Лучшие моменты матча РБ Лейпциг - Шальке
80' ГОЛ ! С пенальти забил Марсель Халстенберг (РБ Лейпциг).
45' ГОЛ ! Мяч забил Вилли Орбан (РБ Лейпциг).
36' ГОЛ ! Мяч забил Хосе Анхелиньо (РБ Лейпциг).
31' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Джан Боздоган (Шальке).
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Источник — Sport.ua

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