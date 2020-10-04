СИЧИНАВА о пенальти в матче с Минаем: «Спасибо Богу, что так получилось»

Форвард «Ингульца» Ника Сичинава, который забил мяч в ворота «Миная» в матче (1:1) пятого тура УПЛ. Футболист заработал, а потом реализовал пенальти.
Сичинава рассказал об этом моменте.
«Там Балан пробивал, я уже реагировал по мячу. Пошел на добивание, но защитник сбил меня, я заработал пенальти. Сам не забил в игре, но, спасибо Богу, что так получилось», - сказал Сичинава.
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Источник — Футбол 1/2/3
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