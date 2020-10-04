6-й тур
ПСЖ
6:1
Анже
02.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Неймар и Мбаппе разбушевались. ПСЖ разгромил Анже

Парижский клуб уничтожил соперника в поединке 6-го тура Лиги 1

  • 04.10.2020 13:19
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Неймар и Мбаппе разбушевались. ПСЖ разгромил Анже
© ФК ПСЖ. Неймар

В поединке 6-го тура чемпионата Франции по футболу ПСЖ дома разгромил «Анже» со счетом 6:1. Бразильский форвард парижан Неймар отметился дублем, еще один гол на счету французского нападающего Килиана Мбаппе.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

ПСЖ — «Анже» — 6:1
Голы: Флоренци, 7, Неймар, 36, 47, Дракслер, 57, Гуйе, 71, Мбаппе, 84 — Траоре, 52

Лучшие моменты матча ПСЖ - Анже
84' ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
71' ГОЛ ! Мяч забил Идрисса Гуйе (ПСЖ).
57' ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Дракслер (ПСЖ).
52' ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Траоре (Анже).
47' ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
36' ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
7' ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Флоренци (ПСЖ).
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Источник — Sport.ua

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