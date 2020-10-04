В поединке 6-го тура чемпионата Франции по футболу ПСЖ дома разгромил «Анже» со счетом 6:1. Бразильский форвард парижан Неймар отметился дублем, еще один гол на счету французского нападающего Килиана Мбаппе.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
ПСЖ — «Анже» — 6:1
Голы: Флоренци, 7, Неймар, 36, 47, Дракслер, 57, Гуйе, 71, Мбаппе, 84 — Траоре, 52
Лучшие моменты матча ПСЖ - Анже
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Идрисса Гуйе (ПСЖ).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Дракслер (ПСЖ).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Траоре (Анже).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Флоренци (ПСЖ).
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Источник — Sport.ua
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