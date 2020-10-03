С теннисным счетом и дублем Неймара. ПСЖ забил 6 мячей и вышел на 2-е место

2 октября состоялся стартовый матч 6-го тура чемпионата Франции.

ПСЖ дома нанес разгромное поражение «Анже» с теннисным счетом 6:1. Сначала отличился Флоренци, затем дубль сделал Неймар, еще по голу забили Юлиан Дракслер, Идрисса Гуйе и Килиан Мбаппе.

После двух стартовых поражений парижане выиграли 4 матча подряд и вышли на 2-е место в турнирной таблице (12 очков), уступая один балл только «Ренну» (13).

Лига 1. 6-й тур

«ПСЖ» – «Анже» – 6:1

Голы: Флоренци, 7, Неймар, 36, 47, Дракслер, Гейе, 71, Мбаппе, 84 – Траоре, 52,

«ПСЖ»: Навас, Флоренци (Диалло, 72), Маркиньюс, Кимпембе (Дагба, 72), Баккер, Дракслер (Эррера, 63), Верратти (Сарабия, 82), Паредес (Гуйе, 63), Неймар, Икарди, Мбаппе.

«Анже»: Бернардони, Бамба (Мансо, 77), Траоре, Павлович, Аит Нури (Шо, 82), Эбосс, Капель (Мангани, 77), Фюльжини, Кулибали, Баокен (Кабо, 68), Тиуб (Диони, 68).

Предупреждения: Баокен, 30. Кимпембе, 33. Кабо, 73.

Судья: Шнайдер.

Париж. Стадион «Парк де Пренс».

Турнирная таблица Лиги 1