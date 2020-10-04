ПСЖ арендует Мойзе Кина

20-летний форвард продолжит карьеру во Франции

  • 04.10.2020 13:15
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ПСЖ арендует Мойзе Кина
© The Athletic

Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин в ближайшее время станет игроком ПСЖ.

Как сообщает Get French Football News, арендует 20-летнего игрока. 

Напомним, что в 2019-м году Кин перешел в «Эвертон» из «Ювентуса».

В прошлом сезоне он сыграл 33 матча, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с «Эвертоном» рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ подпишет Кристана Эриксена.

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Источник — Get French Football News

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