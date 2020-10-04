ПСЖ арендует Мойзе Кина

Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин в ближайшее время станет игроком ПСЖ.
Как сообщает Get French Football News, арендует 20-летнего игрока.
Напомним, что в 2019-м году Кин перешел в «Эвертон» из «Ювентуса».
В прошлом сезоне он сыграл 33 матча, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с «Эвертоном» рассчитан до 2024 года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ подпишет Кристана Эриксена.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Get French Football News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.