Металлист 1925 подписал капитана молодежной команды Шахтера

Дмитрий Крыськив будет защищать цвета харьковского клуба на правах аренды

  • 04.10.2020 12:49
  • 1626 просмотров
  • 3 комментария
Металлист 1925 подписал капитана молодежной команды Шахтера
© ФК Металлист 1925. Дмитрий Крыськив

ФК «Металлист 1925» подписал контракт с 19-летним украинским полузащитником Дмитрием Крыськивым. Капитан молодежной команды «Шахтера» будет играть за «желто-синих» на правах аренды до конца этого сезона.

Дмитрий Крыськив родился в Харькове. Футболом начал заниматься в «Металлисте». В чемпионате ДЮФЛУ за «Металлист» и «Шахтер» провел 61 матч, в которых отметился 20-ю голами.

На профессиональном уровне играл за юношескую и молодежную команды донецкого «Шахтера». В чемпионате U-19 провел 37 матчей и забил восемь мячей, в чемпионате U-21 — 46 матчей и пять мячей. Имеет в своем послужном списке 17 поединков в Юношеской лиге УЕФА. Дмитрий — игрок молодежной сборной Украины.

Основная позиция — атакующий полузащитник. В «Металлисте 1925» будет выступать под №88.

(Примечательно, что в конце сентября текущего года сообщалось об аренде Крыськива в «Мариуполь». Футболист до сих пор числится на официальном сайте «Мариуполя» в основном составе команды под №80 — прим. Sport.ua).

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Источник — ФК Металлист 1925

(8 голосов)

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Комментарии
    kvv1404
    online
      kvv1404, 04.10.2020 13:16
    0
    Augusto, 04.10.2020 13:03
    Уроды. "Подписал воспитанника Шахтера"...Какого Шахтера? Родился в Харькове, учился в харьковской футбольной академии, играл за молодежку Харькова. И только потом "деньги решили все". Забрали уже подготовленного мальчишку. Ничего нового.
    Хлопця взяли в Академію Шахтаря в 16-річному віці,він вже 4-й сезон виступає за молодіжні склади Шахтаря а ти говориш про підготовленого гравця? В 16 років? Ти серьозно? Тоді треба по факту народження визначатись з приналежністю гравців!!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.10.2020 13:10
    +1
    Augusto, 04.10.2020 13:03
    Уроды. "Подписал воспитанника Шахтера"...Какого Шахтера? Родился в Харькове, учился в харьковской футбольной академии, играл за молодежку Харькова. И только потом "деньги решили все". Забрали уже подготовленного мальчишку. Ничего нового.
    Да, история с Гайваном который недавно выложил "Трендец" тому подтверждение.
    Ссылка
    Augusto
    online
      Augusto, 04.10.2020 13:03
    +1
    Уроды. "Подписал воспитанника Шахтера"...Какого Шахтера? Родился в Харькове, учился в харьковской футбольной академии, играл за молодежку Харькова. И только потом "деньги решили все". Забрали уже подготовленного мальчишку. Ничего нового.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.10.2020 13:10
    +1
    Augusto, 04.10.2020 13:03
    Уроды. "Подписал воспитанника Шахтера"...Какого Шахтера? Родился в Харькове, учился в харьковской футбольной академии, играл за молодежку Харькова. И только потом "деньги решили все". Забрали уже подготовленного мальчишку. Ничего нового.
    Да, история с Гайваном который недавно выложил "Трендец" тому подтверждение.
    Ссылка
    Augusto
    online
      Augusto, 04.10.2020 13:03
    +1
    Уроды. "Подписал воспитанника Шахтера"...Какого Шахтера? Родился в Харькове, учился в харьковской футбольной академии, играл за молодежку Харькова. И только потом "деньги решили все". Забрали уже подготовленного мальчишку. Ничего нового.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 04.10.2020 13:16
    0
    Augusto, 04.10.2020 13:03
    Уроды. "Подписал воспитанника Шахтера"...Какого Шахтера? Родился в Харькове, учился в харьковской футбольной академии, играл за молодежку Харькова. И только потом "деньги решили все". Забрали уже подготовленного мальчишку. Ничего нового.
    Хлопця взяли в Академію Шахтаря в 16-річному віці,він вже 4-й сезон виступає за молодіжні склади Шахтаря а ти говориш про підготовленого гравця? В 16 років? Ти серьозно? Тоді треба по факту народження визначатись з приналежністю гравців!!!
    Ссылка
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