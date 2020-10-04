«Сассуоло» разгромил «Кротоне» (4:1) в матче третьего тура чемпионата Италии.
Смотрите лучшие моменты матча:
Лучшие моменты матча Сассуоло - Кротоне
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Локателли (Сассуоло).
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Франческо Капуто (Сассуоло).
|58'
|ГОЛ ! С пенальти забил Франческо Капуто (Сассуоло).
|50'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сими Нванкво (Кротоне).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Доменико Берарди (Сассуоло).
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Источник — Sport.ua
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