Шахтер подтвердил аренду Бутко в Лех

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко на правах аренды перешел в польский «Лех». По условиям соглашения футболист будет выступать в клубе из Познани до конца календарного года.

Воспитанник «Шахтера» Бутко (64 матча, 1 гол) снова перебрался в Польшу. Во второй части сезона-2019/20 Богдан уже провел в составе «Леха»: 10 поединков в Экстраклассе и 2 – в Кубке страны. В чемпионате клуб финишировал вторым. 22 октября «железнодорожники» начнут выступления на групповом этапе Лиги Европы домашней игрой с «Бенфикой», также в их квартете «Стандард» и «Рейнджерс».