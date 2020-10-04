Шахтер подтвердил аренду Бутко в Лех

Украинский футболист будет защищать цвета польского клуба до конца года

  • 04.10.2020 12:26
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Шахтер подтвердил аренду Бутко в Лех
© ФК Шахтер Донецк. Богдан Бутко

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко на правах аренды перешел в польский «Лех». По условиям соглашения футболист будет выступать в клубе из Познани до конца календарного года.

Воспитанник «Шахтера» Бутко (64 матча, 1 гол) снова перебрался в Польшу. Во второй части сезона-2019/20 Богдан уже провел в составе «Леха»: 10 поединков в Экстраклассе и 2 – в Кубке страны. В чемпионате клуб финишировал вторым. 22 октября «железнодорожники» начнут выступления на групповом этапе Лиги Европы домашней игрой с «Бенфикой», также в их квартете «Стандард» и «Рейнджерс».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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