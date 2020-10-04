В поединке 3-го тура чемпионата Германии по футболу «Боруссия» из Менхенгладбаха на выезде обыграла «Кельн» со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Кельн» — «Боруссия» Менхенгладбах — 1:3
Голы: Реджбечай, 84 — Плеа, 14, Лайнер, 16, Штиндль, 56, с пенальти
Лучшие моменты матча Кельн - Боруссия М
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Элвис Реджбечай (Кельн).
|56'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ларс Штиндль (Боруссия М).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Штефан Лайнер (Боруссия М).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Аляссан Плеа (Боруссия М).
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Источник — Sport.ua
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