Бундеслига. Победа Боруссии Дортмунд, успех соперника Шахтера в ЛЧ

Состоялся ряд матчей 3-го тура

  • 03.10.2020 19:05
  • 522 просмотра
  • 11 комментариев
Бундеслига. Победа Боруссии Дортмунд, успех соперника Шахтера в ЛЧ
© twitter.com/borussia

В рамках 3-го тура Бундеслиги победы добыли две «Боруссии». Дортмундская команда разгромила «Фрайбург» со счетом 4:0 благодаря дублю Эрлинга Холанда.

А «Боруссия» Менхенгладбах, соперник «Шахтера» в Лиге чемпионов, одолела «Кельн» с результатом 3:1.

Лидером пока является «Айнтрахт», набравший 7 очков.

Бундеслига. 3-й тур.

Боруссия Д - Фрайбург 4:0
Голы: Холанд, 31, 66, Джан, 47, Пасслак, 90

Кельн - Боруссия М 1:3
Голы: Элвис, 84 - Плеа, 14, Ляйнер, 16, Штиндль, 56 (с пен)

Айнтрахт - Хоффенхайм 2:1
Голы: Камада, 54, Дост, 71 - Крамарич, 18

Штутгарт - Байер 1:1
Голы: Каладжич, 65 - Шлик, 7

Вердер - Арминия 1:0
Гол: Биттенкурт, 27

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.10.2020 19:51
    +2
    Zport., 03.10.2020 19:34
    Антрахт не заметила? Тебе счёт напомнить?)
    Его уже бурбас ссаной тряпкой назад под лавку загнал
    За то что Вольсбург и Айнтрахт перепутал
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 03.10.2020 19:34
    +3
    janu0320, 03.10.2020 19:15
    шахта Айнтрахт не заметила, эта Боруссия примерно такого же уровня, если не путать её с Дортмундом
    Антрахт не заметила? Тебе счёт напомнить?)
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.10.2020 19:32
    +3
    Sty. 1e, 03.10.2020 19:24
    За дирку переживай, щоб не обісралися з нонеймом ференцварешем
    А ржавые все о чужих дырках думают, кому что , а ржавому только дырку чужую
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.10.2020 19:32
    +3
    janu0320, 03.10.2020 19:15
    шахта Айнтрахт не заметила, эта Боруссия примерно такого же уровня, если не путать её с Дортмундом

    Бойкинючка так ты динамовский тролль оказывается
    Писать , что шахта не заметила Айнтрахт, при счёте 1-4 в пользу немцев , это толсто ,..... Но смешно
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 03.10.2020 19:27
    +2
    а нагадай який рахунок у шахти з Рухом був?
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 03.10.2020 19:24
    -9
    con clusion, 03.10.2020 19:21
    Первая победа в 3-х играх.
    За дирку переживай, щоб не обісралися з нонеймом ференцварешем
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 03.10.2020 19:24
    -8
    con clusion, 03.10.2020 19:21
    Первая победа в 3-х играх.
    За дирку переживай, щоб не обісралися з нонеймом ференцварешем
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 03.10.2020 19:21
    -3
    olexyn, 03.10.2020 19:11
    Борусія - звір. Кротам - хана.
    Первая победа в 3-х играх.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 03.10.2020 19:18
    +3
    janu0320, 03.10.2020 19:15
    шахта Айнтрахт не заметила, эта Боруссия примерно такого же уровня, если не путать её с Дортмундом
    Айнтрахт трахнул Копанку в 3 мяча и не заметил Примерно тоже и этот клуб. Толкько чуть сильнее
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 03.10.2020 19:15
    -4
    olexyn, 03.10.2020 19:11
    Борусія - звір. Кротам - хана.
    шахта Айнтрахт не заметила, эта Боруссия примерно такого же уровня, если не путать её с Дортмундом
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 03.10.2020 19:11
    +3
    Борусія - звір. Кротам - хана.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 03.10.2020 19:34
    +3
    janu0320, 03.10.2020 19:15
    шахта Айнтрахт не заметила, эта Боруссия примерно такого же уровня, если не путать её с Дортмундом
    Антрахт не заметила? Тебе счёт напомнить?)
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.10.2020 19:32
    +3
    Sty. 1e, 03.10.2020 19:24
    За дирку переживай, щоб не обісралися з нонеймом ференцварешем
    А ржавые все о чужих дырках думают, кому что , а ржавому только дырку чужую
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.10.2020 19:32
    +3
    janu0320, 03.10.2020 19:15
    шахта Айнтрахт не заметила, эта Боруссия примерно такого же уровня, если не путать её с Дортмундом

    Бойкинючка так ты динамовский тролль оказывается
    Писать , что шахта не заметила Айнтрахт, при счёте 1-4 в пользу немцев , это толсто ,..... Но смешно
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 03.10.2020 19:18
    +3
    janu0320, 03.10.2020 19:15
    шахта Айнтрахт не заметила, эта Боруссия примерно такого же уровня, если не путать её с Дортмундом
    Айнтрахт трахнул Копанку в 3 мяча и не заметил Примерно тоже и этот клуб. Толкько чуть сильнее
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 03.10.2020 19:11
    +3
    Борусія - звір. Кротам - хана.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.10.2020 19:51
    +2
    Zport., 03.10.2020 19:34
    Антрахт не заметила? Тебе счёт напомнить?)
    Его уже бурбас ссаной тряпкой назад под лавку загнал
    За то что Вольсбург и Айнтрахт перепутал
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 03.10.2020 19:27
    +2
    а нагадай який рахунок у шахти з Рухом був?
    Ссылка
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