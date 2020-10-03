Бундеслига. Победа Боруссии Дортмунд, успех соперника Шахтера в ЛЧ

В рамках 3-го тура Бундеслиги победы добыли две «Боруссии». Дортмундская команда разгромила «Фрайбург» со счетом 4:0 благодаря дублю Эрлинга Холанда.
А «Боруссия» Менхенгладбах, соперник «Шахтера» в Лиге чемпионов, одолела «Кельн» с результатом 3:1.
Лидером пока является «Айнтрахт», набравший 7 очков.
Бундеслига. 3-й тур.
Боруссия Д - Фрайбург 4:0
Голы: Холанд, 31, 66, Джан, 47, Пасслак, 90
Кельн - Боруссия М 1:3
Голы: Элвис, 84 - Плеа, 14, Ляйнер, 16, Штиндль, 56 (с пен)
Айнтрахт - Хоффенхайм 2:1
Голы: Камада, 54, Дост, 71 - Крамарич, 18
Штутгарт - Байер 1:1
Голы: Каладжич, 65 - Шлик, 7
Вердер - Арминия 1:0
Гол: Биттенкурт, 27
Источник — Sport.ua
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За то что Вольсбург и Айнтрахт перепутал
Бойкинючка так ты динамовский тролль оказывается
Писать , что шахта не заметила Айнтрахт, при счёте 1-4 в пользу немцев , это толсто ,..... Но смешно
Бойкинючка так ты динамовский тролль оказывается
Писать , что шахта не заметила Айнтрахт, при счёте 1-4 в пользу немцев , это толсто ,..... Но смешно
За то что Вольсбург и Айнтрахт перепутал
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