Кавани станет игроком Манчестер Юнайтед. Сегодня он пройдет медобследование

33-летний нападающий Эдинсон Кавани вскоре перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает TalkSport, сегодня, 4 октября футболист пройдет медицинское обследование для МЮ. Кавани подпишет контракт на два года.

Напомним, что ранее Кавани покинул ПСЖ, за который выступал с 2013 года.

В сезоне 2019/20 Кавани провел 22 матча, в которых забил семь голов и отдал два ассиста.

Ранее сообщалось, что Кавани может перейти в «Атлетико».