Кавани станет игроком Манчестер Юнайтед. Сегодня он пройдет медобследование

33-летний нападающий Эдинсон Кавани вскоре перейдет в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает TalkSport, сегодня, 4 октября футболист пройдет медицинское обследование для МЮ. Кавани подпишет контракт на два года.
Напомним, что ранее Кавани покинул ПСЖ, за который выступал с 2013 года.
В сезоне 2019/20 Кавани провел 22 матча, в которых забил семь голов и отдал два ассиста.
Ранее сообщалось, что Кавани может перейти в «Атлетико».
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Источник — talkSPORT
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