Стало известно, в какой форме сыграют Динамо и Заря

В воскресенье, 4-го октября, состоится поединок пятого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать луганскую «Зарю». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.
Хозяева сыграют в домашней белой форме (голкипер – в сером), луганчане проведут матч в черной экипировке (голкипер – в салатовом).
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Заря».
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Источник — ФК Динамо Киев
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