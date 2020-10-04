Стало известно, в какой форме сыграют Динамо и Заря

В воскресенье, 4-го октября, состоится поединок пятого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать луганскую «Зарю». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.

Хозяева сыграют в домашней белой форме (голкипер – в сером), луганчане проведут матч в черной экипировке (голкипер – в салатовом).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Заря».