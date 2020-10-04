Клубы из Китая и Катара хотят купить у Ювентуса Дугласа Косту

«Ювентус» получил несколько предложений по продаже своего бразильского вингера Дугласа Косты. Заявки на футболиста в туринский клуб прислали клубы из Китая и Катара, однако сам игрок категорически отказался рассматривать подобные варианты, желая еще поиграть на высоком уровне.
Дуглас Коста считает, что еще способен заявить о себе в Лиге чемпионов, а потому хочет продолжить играть за «Ювентус», или другой топ-клуб континента.
В «Ювентусе» не прочь расстаться с Дугласом Костой, но только за сумму в 40 миллионов евро, которую туринцам пока никто среди европейских клубов предложить не готов.
Ранее сообщалось, что виды на Дугласа Косту имеет английский «Вулверхэмптон».
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