Клубы из Китая и Катара хотят купить у Ювентуса Дугласа Косту

«Ювентус» получил несколько предложений по продаже своего бразильского вингера Дугласа Косты. Заявки на футболиста в туринский клуб прислали клубы из Китая и Катара, однако сам игрок категорически отказался рассматривать подобные варианты, желая еще поиграть на высоком уровне.

Дуглас Коста считает, что еще способен заявить о себе в Лиге чемпионов, а потому хочет продолжить играть за «Ювентус», или другой топ-клуб континента.

В «Ювентусе» не прочь расстаться с Дугласом Костой, но только за сумму в 40 миллионов евро, которую туринцам пока никто среди европейских клубов предложить не готов.

Ранее сообщалось, что виды на Дугласа Косту имеет английский «Вулверхэмптон».