Клубы из Китая и Катара хотят купить у Ювентуса Дугласа Косту

Бывший футболист «Шахтера» отказывается перебираться в экзотические чемпионаты

  • 04.10.2020 09:46
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Клубы из Китая и Катара хотят купить у Ювентуса Дугласа Косту
© Instagram. Дуглас Коста

«Ювентус» получил несколько предложений по продаже своего бразильского вингера Дугласа Косты. Заявки на футболиста в туринский клуб прислали клубы из Китая и Катара, однако сам игрок категорически отказался рассматривать подобные варианты, желая еще поиграть на высоком уровне.

Дуглас Коста считает, что еще способен заявить о себе в Лиге чемпионов, а потому хочет продолжить играть за «Ювентус», или другой топ-клуб континента.

В «Ювентусе» не прочь расстаться с Дугласом Костой, но только за сумму в 40 миллионов евро, которую туринцам пока никто среди европейских клубов предложить не готов.

Ранее сообщалось, что виды на Дугласа Косту имеет английский «Вулверхэмптон».

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