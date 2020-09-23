Экс-лидер атак Шахтера близок к переходу в Вулверхэмптон

Дуглас Коста вскоре может оказаться на Туманном Альбионе

  • 23.09.2020 11:49
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Экс-лидер атак Шахтера близок к переходу в Вулверхэмптон
© Twitter. Дуглас Коста

Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», в ближайшее время может перейти в «Вулверхэмптон».

Агент бразильца Жорже Мендеш в настоящий момент находится в Англии, где пытается согласовать переход Косты в стан «волков», предварительно получив одобрение на сделку со стороны «Ювентуса».

«Вулверхэмптон» планирует за счет Дугласа Косты закрыть кадровую потерю Диогу Жоты, который недавно перебрался в «Ливерпуль» за 40-45 миллионов фунтов.

Напомним, Дуглас Коста покинул «Шахтер» летом 2015 года, перейдя за 30 миллионов евро в «Баварию». Ныне стоимость 30-летнего бразильца оценивается в 20 миллионов евро.

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Источник — Tuttosport

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