В поединке 3-го тура чемпионата Германии по футболу дортмундская «Боруссия» разгромила «Фрайбург» (4:0).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Лучшие моменты матча Боруссия Д - Фрайбург
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Феликс Пасслак (Боруссия Д).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмре Джан (Боруссия Д).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
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Источник — MEGOGO
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