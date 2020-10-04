Сергей БУЛЕЦА: «Надеюсь, после забитого гола у меня появится уверенность»

Полузащитник «Днепра-1» Сергей Булеца прокомментировал ничью в матче с «Ворсклой» (2:2). Напомним, именно результативный удар Булецы в компенсированное время принес днепрянам один зачетный балл.

- Сергей, какие первые эмоции после этой игры?

- Конечно, в раздевалке всем стало лучше - команда была эмоционально заряженной. Думаю, это нам пошло на пользу, что сумели забить в самом конце матча. Это нас психологически расслабило.

- Команду много критикуют, но видно, что идет большая работа. После этого матча команда сумеет оттолкнуться от всех этих неудач, которые были позади?

- Будем работать и дальше. Главное - работать, и тогда будем показывать ту игру, которую ждут в первую очередь от нас болельщики.

- Что изменилось в команде с приходом нового главного тренера?

- Команда стала более сплоченной, а на тренировках чувствуется больше раскованности и легкости. Считаю, что это очень хорошо для команды.

- Ты давно не забивал. Наконец это произошло.

- Эмоции действительно сразу пошли наружу, ведь на самом деле долго не мог забить. Теперь, надеюсь, у меня появится уверенность.

- Впервые после длительного перерыва болельщики пришли на «Днепр-Арену». Насколько это вам придает сил?

- Конечно, когда есть болельщики, то и команда бежит, и она постоянно заряжена, и до последней секунды будет бороться за результат. Это сегодня и получилось. Поэтому, мы играем только ради болельщиков.