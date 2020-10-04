ОФИЦИАЛЬНО. Ренн арендовал у Ювентуса Ругани

«Ренн» арендовал у «Ювентуса» 26-летнего итальянского центрального защитника Даниэле Ругани. Футболист будет выступать за французский клуб до конца сезона.

Контракт Ругани с «Ювентусом» рассчитан до июня 2024 года. В прошлом сезоне цетрбек провёл за туринский клуб десять матчей в чемпионате Италии, а также два – в Лиге чемпионов.

Напомним, что в марте Ругани стал первым футболистом Серии А, который заразился коронавирусом.