ОФИЦИАЛЬНО. Ренн арендовал у Ювентуса Ругани

«Ренн» арендовал у «Ювентуса» 26-летнего итальянского центрального защитника Даниэле Ругани. Футболист будет выступать за французский клуб до конца сезона.
Контракт Ругани с «Ювентусом» рассчитан до июня 2024 года. В прошлом сезоне цетрбек провёл за туринский клуб десять матчей в чемпионате Италии, а также два – в Лиге чемпионов.
Напомним, что в марте Ругани стал первым футболистом Серии А, который заразился коронавирусом.
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Источник — ФК Ренн
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