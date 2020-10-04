В поединке 3-го тура чемпионата Италии «Рома» в гостях с минимальным счетом обыграла «Удинезе». Единственный гол в матче забил Педро на 55-й минуте.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
Лучшие моменты матча Удинезе - Рома
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Рома).
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Источник — YouTube
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