Андрей КУХАРУК: «Хотели порадовать болельщиков первой победой в УПЛ»

Полузащитник львовского «Руха» прокомментировал ничью в матче с ПФК «Львов»

  • 04.10.2020 01:55
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Андрей КУХАРУК: «Хотели порадовать болельщиков первой победой в УПЛ»
© ФК Рух

Полузащитник львовского «Руха» Андрей Кухарук прокомментировал результат матча против ПФК «Львов» (0:0).

«Настраивались на дерби, на положительный результат. Хотели порадовать болельщиков первой победой в Премьер-лиге. Выходили с одними задачами на игру, но красная карточка спутала все наши планы. Во втором тайме перешли на схему 4-4-1, играли на контратаках, но все равно хотели получить положительный результат. Никто не думал о ничьей. В конце матча имели момент, но не реализовали его. Ничья - закономерный результат по игре».

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Источник — ФК Рух Львов

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