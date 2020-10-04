Валерий ФЕДОРЧУК: «Дерби было бы интересней в равных составах»

Полузащитник львовского «Руха» Валерий Федорчук прокомментировал результат матча против ПФК «Львов» (0:0).

«По моему мнению, не получилось того дерби, на которое мы все настраивались. Пожалуй, игра была бы интереснее, если бы команды играли в равных составах. Мы допустили грубую ошибку и заработали удаление на ровном месте. Из позитива отметил бы, что в меньшинстве мы не пропустили и взяли один зачетный балл. Двигаемся потихоньку вперед. Здесь очки потеряли, и кто знает, возможно, свои очки возьмем в других матчах. Должны, наоборот, стать сильнее после этой игры.

Сегодня я играл на позиции правого защитника. Эта позиция не чужая для меня, а лишь немного забыта. Семь лет назад играл так в «Кривбассе». Юрий Максимов часто использовал меня и слева в защите, и справа.

Мы не настраивались ни в коем случае на ничью, но ситуация на поле заставляла нас больше концентрироваться на обороне. Свою задачу мы выполнили и даже могли забить».