Валерий ФЕДОРЧУК: «Дерби было бы интересней в равных составах»

Полузащитник львовского «Руха» прокомментировал ничью в матче с ПФК «Львов»

  • 04.10.2020 01:39
  • 42 просмотра
  • 0 комментариев
Валерий ФЕДОРЧУК: «Дерби было бы интересней в равных составах»
© upl.ua. Валерий Федорчук

Полузащитник львовского «Руха» Валерий Федорчук прокомментировал результат матча против ПФК «Львов» (0:0).

«По моему мнению, не получилось того дерби, на которое мы все настраивались. Пожалуй, игра была бы интереснее, если бы команды играли в равных составах. Мы допустили грубую ошибку и заработали удаление на ровном месте. Из позитива отметил бы, что в меньшинстве мы не пропустили и взяли один зачетный балл. Двигаемся потихоньку вперед. Здесь очки потеряли, и кто знает, возможно, свои очки возьмем в других матчах. Должны, наоборот, стать сильнее после этой игры.

Сегодня я играл на позиции правого защитника. Эта позиция не чужая для меня, а лишь немного забыта. Семь лет назад играл так в «Кривбассе». Юрий Максимов часто использовал меня и слева в защите, и справа.

Мы не настраивались ни в коем случае на ничью, но ситуация на поле заставляла нас больше концентрироваться на обороне. Свою задачу мы выполнили и даже могли забить».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Рух Львов

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности