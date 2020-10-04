В поединке 4-го тура чемпионата Англии «Челси» разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 4:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
Лучшие моменты матча Челси - Кристал Пэлас
|82'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
|77'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Курт Зума (Челси).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Бен Чилвелл (Челси).
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Источник — YouTube
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