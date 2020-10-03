Чемпионат Англии. Челси разгромил Кристал Пэлас

Сегодня «Челси» в стартовом матче четвертого тура АПЛ дома разгромил «Кристал Пэлас» - 4:0. Дублем с пенальти отличился итальянский полузащитник Жоржиньо.
«Челси» — «Кристал Пэлас» - 4:0
Голы: Чилвелл, 50, Зума, 66, Жоржиньо, 78, (с пенальти), 82 (с пенальти)
«Челси»: Менди — Аспиликуэта, Силва, Зума, Чилвелл — Канте (Ковачич, 83), Жоржиньо — Хадсон-Одои (Пулишич, 84), Хаверц, Вернер — Абрахам
«Кристал Пэлас»: Гуаита — Уорд, Куяте, Сако, Митчелл — Таунсенд, Маккарти (Миливоевич, 67), Макартур (Ридевалд, 72), Эзе — Заа, Айю
Предупреждения: Аспиликуэта, Канте
Источник — Sport.ua
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