В воскресенье, 4-го октября, состоится поединок 4-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Манчестер Юнайтед» примет лондонский «Тоттенхэм».
Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии.
В прямом эфире поединок «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» покажет Setanta Sports Ukraine.
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Источник — Sport.ua
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